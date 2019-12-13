Депутаты предлагают Раде снизить комиссию "Прозорро.Продажи" до 8,5 тыс. грн за лот

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде установить правила земельных электронных аукционов, а также снизить максимальный размер комиссии системе "Прозорро.Продажи" с 2% цены продажи объекта до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или 8,5 тыс. грн за один лот.

Соответствующие нормы заложены в законопроекте №2555, зарегистрированного в парламенте депутатами от партии "Слуга народа" Александром Дубинским, Даниилом Гетманцевым, Ольгой Василевской-Смаглюк, Алексеем Демченко, Вячеславом Бородиным, Игорем Фрисом, Вячеславом Рублевым и Александром Матусевичем.

При этом в госпредприятии "Прозорро.Продажи" опасаются, что снижение комиссии повлечет за собой дефицит средств для работы системы.

"Размер вознаграждения оператору авторизированной электронной площадки, через которую победитель принимал участие в аукционе, рассчитывается в порядке, определенном Кабинетом министров, но не более 500 НМГ граждан за каждый лот", - указано в тексте законопроекта.

При этом проект закона предлагает установить, что размер вознаграждения оператору авторизированной электронной площадки повышается с 10% разницы между начальной ценой продажи и ценой продажи по итогам аукциона, но не более 500 НМГ.

"Занижение комиссии – это попытка решить проблему, которой не существует. Комиссия системы уже ограничена разными нормативными актами Кабмина. Эффективная ставка – до 2% цены продажи объекта. Благодаря тому, что существует 50 бирж, между ними есть конкуренция: как сервисом, так и размером комиссии, которую они определяют в рамках ограничений. Действует свободное ценообразование, и покупатель может выбирать любую биржу на свой кошелек", – прокомментировал ситуацию агентству "Интерфакс-Украина" директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

В "Прозорро.Продажи" в месяц происходит в среднем 600 успешных аукционов, которые приносят бюджетам 700-900 млн грн. Таким образом, при установлении предлагаемой нормы вся система сможет получить общую максимальную комиссию 5,1 млн грн. Это ниже, чем ежемесячные расходы ГП "Прозорро.Продажи", запланированные на следующий год, пояснил Соболев.

В то же время биржи потеряют финансовую мотивацию, что угрожает потерей конкуренции в продаже госимущества.

"Государство продает очень сложные и часто заброшенные объекты. Если не будет бирж, не будет конкуренции на торгах. Не будет конкуренции – государственное имущество приватизируют по старой коррупционной схеме – "только для своих, и задешево", – отметил Соболев.

"В результате биржи перестанут искать клиентов. А предприятие будет вынуждено остановить свою деятельность или придется привлекать финансирование из бюджета. Таким образом, плательщики налогов будут финансировать систему, которую использует частный бизнес. Это несправедливо. Также это увеличивает возможность политического влияния на систему аукционов и угрожает ее стабильной работе", – подчеркнули руководители "Прозорро.Продажи".

Помимо этого, законопроект предлагает регламентировать проведение электронных аукционов по продаже земельных участков, а также урегулирует деятельность Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Законопроект предусматривает внедрение электронных аукционов в земельной реформе и регулирование деятельности Агентства по розыску и менеджменту активов. Это нужные изменения, но часть, которая касается земельных аукционов, противоречит "земельному пакету", который уже прошел первое чтение. Например, эта часть предлагает, что электронные аукционы при продаже земли будут не обязательными, а добровольными. Это значит, что все, кто продавал "своим" втихую, и дальше смогут это делать", – полагает Соболев.

То есть с одной стороны, законопроект предлагает передать продажу государственных ресурсов на электронные аукционы в новых сферах, подытоживает руководитель "Прозорро.Продажи", но с другой – фактически ликвидировать эффективные изменения такой продажи.