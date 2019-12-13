В Украине может быть введен надзор над стройплощадками через видеокамеры – Бабак

Проблема реформирования государственного надзора в строительной сфере может быть решена путем введения проверок на разных этапах строительства объекта в присутствии инспектора архитектурно-строительного контроля или через электронные средства передачи данных, считает министр развития громад и территорий Алена Бабак.

"Государство может поставить требование, что на определенном этапе строительных работ необходим государственный надзор. Это необязательно делать в присутствии инспектора, это могут быть электронные средства передачи данных. Можно внедрить камеры, которые будут загружать данные в систему, где будут храниться данные о надлежащем или ненадлежащем выполнении работ. Сейчас техника дает нам очень много возможностей для того, чтобы мы могли отслеживать этапы работ даже без присутствия человека", - рассказала Бабак, отвечая на вопросы журналистов в пятницу.

По ее словам, в случае внедрения соответствующей системы надзора информация с видеокамер будет загружаться в виде файлов и сохраняться в архиве системы по каждому отдельному объекту.

В свою очередь и.о. главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Александр Строкач добавил, что в настоящее время недобросовестные застройщики, которые не оформляют необходимые документы, пытаются избегать проверок, просто не посещая их.

"Несмотря на то, что ГАСИ информирует застройщиков (о предстоящей проверке – ИФ), они не приходят. И в этом проблема. Законодательством определено, что проверка может быть проведена только в присутствии субъекта хозяйствования. Когда электронный кабинет заработает для всех объектов сложности (ориентировочно – конец 2020) и застройщики будут получать уведомления о проверках, то в случае их неявки на объект, к примеру, два раза, автоматически будет аннулироваться права на проведение работ", - сказал и.о. главы ГАСИ.