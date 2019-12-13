Увеличение НБУ планового объема выкупа валюты в резервы до $50 млн в день будет способствовать замедлению темпов ревальвации гривни - банкиры

Увеличение Национальным банком Украины (НБУ) планового объема выкупа валюты в международные валютные резервы с $30 млн до $50 млн в день будет способствовать замедлению темпов ревальвации гривни, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"План не обязывает НБУ выкупать больше валюты, если рыночные условия не требуют этого. В то же время, регулятор дает сигнал, что готов увеличить выкуп избыточного предложения инвалюты. Скорее всего, это позволит снизить ревальвационное давление на гривню", - сказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

При этом она подчеркнула, что НБУ проводит последовательную политику, а значит, основной принцип его работы на валютном рынке не поменяется – регулятор и дальше будет сглаживать краткосрочные дисбалансы спроса и предложения, но не задавать направление курса гривни вопреки конъюнктуре рынка.

Директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс-Банка Артем Красовский полагает, что, увеличивая плановый объем выкупа валюты, НБУ подает сигнал рынку о готовности к более существенному нивелированию избыточного предложения валюты.

"В последнее время можно часто слышать обвинения в адрес НБУ о недостаточном влиянии на валютный рынок и допущении избыточной ревальвации национальной валюты. Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию притока иностранных инвестиций в государственные долговые бумаги с последующим укреплением курса гривни, этим шагом (повышением объема потенциальных интервенций) НБУ дает сигнал рынку, что он готов осуществлять более существенные шаги по нивелированию избыточного предложения валюты", - сказал он.

По оценке Красовского, в целом такое решение НБУ должно способствовать снижению фактора психологического давления на курс гривни ожиданий "неизбежного" продолжения ревальвации и несколько стабилизировать валютный рынок страны.

Начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько отметил, что Нацбанк, принимая решение об увеличении планового объема выкупа валюты в международные валютные резервы, "в определенной мере абсорбирует давление на курс доллара, в связи с чем тенденция к укреплению национальной валюты может замедлиться".

При этом он добавил, что дальнейший тренд на укрепление курса гривни в значительной мере зависит от сохранения интереса международных финансовых инвесторов к ОВГЗ, который определяется конъюнктурой глобальных рынков капитала. "На данный момент она благоприятна, но что будет в будущем году, сейчас непонятно. В случае ухудшения ситуации на рынке и усиления рисков рецессии мировой экономики инвесторы снизят свою толерантность к риску и начнут выходить из активов развивающихся рынков, в том числе, из Украины. С другой стороны, если Украина получит новые транши от МВФ и других официальных кредиторов, потребность правительства в выпуске новых ОВГЗ снизится, и инвесторы будут заводить меньше валюты на межбанковский рынок", - сказал он.