Экономика

13:53 13.12.2019

"Укргазвыдобування" в 2020г проведет бурение 80 новых скважин – топ-менеджер "Нафтогаза"

3 мин читать
"Укргазвыдобування" в 2020г проведет бурение 80 новых скважин – топ-менеджер "Нафтогаза"

АО "Укргазвыдобування" в 2020 году проведет бурение 80 новых скважин, сообщил директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

"В 2020 году мы будем добуривать и закладывать порядка 80 новых скважин. Ранее сделать это без современных станков, скорость бурения которых в 2-3 раза выше наших старых станков, было тяжело", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, компания поменяла подход в этом направлении, и теперь не будет бурить скважины, затраты на бурение которых несоизмеримы потраченным инвестициям.

"Нафтогаз" не благотворительная организация, созданная для бурения как можно большего количества скважин… Когда мы садимся и считаем экономический возврат на наши инвестиции, то должны быть уверены, что он будет позитивный. Поэтому скважины, которые планировались к забуриванию с целью увеличить добычу "хоть на что-то", а затраты на них при цене газа $200 за 1 тыс. куб. м оказались необоснованными, - да, мы их обрезали. Да, я не буду их бурить", - отметил он.

Фаворов также сообщил, что на основании проведенного анализа, из существующих 3,5 тыс. скважин в портфеле УГВ, около 1 тыс. уже "на нуле". "Их надо закрывать и списывать, чем мы и займемся в следующем году. Еще 2,5 тыс. мы проанализировали и, к сожалению, на них в 2015-16 гг. самые низкорисковые и самые дебитные работы уже были проведены: ГРП, колтюбинг, ремонты… Этот лимон выжат, плюс-минус эта история закрыта, и нам надо переходить на следующий этап технически более сложных решений", - пояснил глава газового дивизиона НАК.

В этой связи компания анализирует проекты глубокого бурения и разработки залежей нетрадиционного и шельфового газа, к которым планируется привлекать имеющие соответствующий опыт международные компании. В частности, уже в 2020 году УГВ планирует пробурить две разведывательные скважины на Святогорском месторождении с запасами газа плотных пород (tight gas).

"Мы провели сейсмику, заложили на следующий год две разведывательные скважины, чтобы протестировать наши гипотезы. Вкладывать миллиарды в бурение, не научившись на малом, мы не будем, это глупо. Не буду вдаваться в детали, но в первом полугодии мы протестируем достаточное количество наших гипотез для уверенности, что это и другие месторождения нетрадиционных запасов мы разрабатываем экономически эффективно", - сказал Фаворов.

Топ-менеджер НАК также призвал правительство активно способствовать развитию шельфовой добычи.

"У нас большой нераскрытый потенциал шельфа. УГВ имеет лицензии на шельф, часть оспаривается в судах и у нас пока ограничены возможности для работы. Если правительство настроено на то, чтобы увеличить добычу, то обязательной должна быть дискуссия вокруг шельфа. Нетрадиционный газ, глубокое бурение и шельф – это потенциал, и его надо конвертировать в добычу", - резюмировал он.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2018 году увеличило объемы бурения на 26,2% (на 65 тыс. м) по сравнению с 2017 годом – до 313 тыс. м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Теги: #нафтогаз #укргазвыдобування #фаворов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:12 13.12.2019
"Нафтогаз" с 1 января предложит промпотребителям покупать газ по 25%-ной предоплате – топ-менеджер НАК

"Нафтогаз" с 1 января предложит промпотребителям покупать газ по 25%-ной предоплате – топ-менеджер НАК

13:11 13.12.2019
"Укргазвыдобування" в 2019г сохранит добычу товарного газа на прошлогоднем уровне – топ-менеджер "Нафтогаза"

"Укргазвыдобування" в 2019г сохранит добычу товарного газа на прошлогоднем уровне – топ-менеджер "Нафтогаза"

14:56 12.12.2019
Предприятия "Нафтогаза Украины" за 11 мес. перечислили в госбюджет почти 97 млрд грн

Предприятия "Нафтогаза Украины" за 11 мес. перечислили в госбюджет почти 97 млрд грн

16:35 11.12.2019
"Укргазвыдобування" проведет переговоры с румынской и китайской компаниями для участия в конкурсе повышения добычи газа

"Укргазвыдобування" проведет переговоры с румынской и китайской компаниями для участия в конкурсе повышения добычи газа

14:33 10.12.2019
ПХГ Украины имеют большой потенциал для коммерчески успешной работы – топ-менеджер "Нафтогаза"

ПХГ Украины имеют большой потенциал для коммерчески успешной работы – топ-менеджер "Нафтогаза"

14:00 10.12.2019
Топ-менеджер "Нафтогаза" Фаворов: Право выбора, по какой цене покупать газ, уже не за политиками, а за потребителем

Топ-менеджер "Нафтогаза" Фаворов: Право выбора, по какой цене покупать газ, уже не за политиками, а за потребителем

13:42 10.12.2019
"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13%

"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13%

12:27 10.12.2019
Гарантированная цена газа для населения на I кв. 2020г составит 5,5 тыс. грн без НДС и тарифов на транспортировку

Гарантированная цена газа для населения на I кв. 2020г составит 5,5 тыс. грн без НДС и тарифов на транспортировку

13:31 09.12.2019
Нафтогаз не откажется от своих требований к Газпрому в арбитраже - источник

Нафтогаз не откажется от своих требований к Газпрому в арбитраже - источник

18:49 06.12.2019
"Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом" и готов к трехсторонним – топ-менеджер НАК

"Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом" и готов к трехсторонним – топ-менеджер НАК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэкономики изучает подорожание импорта при росте гривни и допускает расследования

"Укргазвыдобування" в 2019г сохранит добычу товарного газа на прошлогоднем уровне – топ-менеджер "Нафтогаза"

Снижение норматива резервирования для банков в гривне до нуля и повышение в валюте до 10% будет способствовать удешевлению гривневых кредитов - банкиры

Глава Совета НБУ Данилишин подозревает правление регулятора в саботаже

В Украине презентован электронный кабинет застройщика - Гончарук

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине может быть введен надзор над стройплощадками через видеокамеры – Бабак

Увеличение НБУ планового объема выкупа валюты в резервы до $50 млн в день будет способствовать замедлению темпов ревальвации гривни - банкиры

Минэкономики изучает подорожание импорта при росте гривни и допускает расследования

Нефть ускорила рост, Brent впервые с сентября поднялась выше $65 за баррель

Снижение норматива резервирования для банков в гривне до нуля и повышение в валюте до 10% будет способствовать удешевлению гривневых кредитов - банкиры

Глава Совета НБУ Данилишин подозревает правление регулятора в саботаже

В Украине презентован электронный кабинет застройщика - Гончарук

У государства нет ни копейки задолженности по льготам и субсидиям на услуги ЖКХ - замминистра соцполитики

"Кернел" выплатит дивиденды в размере $0,25 на акцию за 2019 ФГ

Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА