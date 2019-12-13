Нефть ускорила рост, Brent впервые с сентября поднялась выше $65 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на торгах в пятницу, достигнув максимальных отметок за последние три месяца, благодаря позитивным новостям о торговой сделке между США и Китаем.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:51 составляет $65,13 за баррель, что на $0,93 (1,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена Brent впервые с 23 сентября превысила отметку в $65 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,70 (1,18%) - до $59,88 за баррель. WTI поднялась до максимума с середины сентября.