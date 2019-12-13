Экономика

12:46 13.12.2019

Глава Совета НБУ Данилишин подозревает правление регулятора в саботаже

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Глава Совета НБУ Данилишин подозревает правление регулятора в саботаже

Ошибки правления Национального банка Украины (НБУ) в конце 2018 - начале 2019 годов при установлении учетной ставки на основе ложных прогнозов, возможно, являются признаками направленного торможения ускоренного развития страны, заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"В условиях, когда показатель инфляции за последний год составляет 5,1%, наблюдается фактически промышленная дефляция, показатель учетной ставки на уровне 15,5% можно было бы считать саботажем на пути смягчения монетарной политики", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Данилишин отметил, что решения о снижении учетной ставки до 13,5% годовых и повышении лимита интервенций на валютном рынке до $50 млн в день нужно было принять еще в начале ноября.

"К снижению учетной ставки правление подтолкнула как резкая критика со стороны Совета НБУ, общественности. Деятельность правления НБУ, которая сдерживает снижение учетной ставки, наносит существенный удар по дальнейшему экономическому росту, замедлению кредитования экономики, росту дисбалансов во внешней торговле", - считает глава Совета НБУ.

По его мнению, медленное снижение учетной ставки на фоне низкой инфляции делает невозможным кредитование крупных предприятий в национальной валюте, а значения инфляции ниже инфляционного таргета представляет реальную опасность для дальнейшего роста ВВП и наполнения бюджета.

"В настоящее время реальная ставка для Украины должна составлять до 10% годовых (уровень нейтральной ставки для Украины - 3%), учитывая также нынешний уровень инфляции по индексу потребительских цен", - резюмировал он.

Как сообщалось, с 13 декабря НБУ понизило учетную ставку до уровня, на котором она находилась два года назад – до 13,5% годовых.

Теги: #данилишин #нбу #нацбанк
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