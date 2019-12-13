Экономика

12:04 13.12.2019

У государства нет ни копейки задолженности по льготам и субсидиям на услуги ЖКХ - замминистра соцполитики

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У государства нет ни копейки задолженности по льготам и субсидиям на услуги ЖКХ - замминистра соцполитики

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко заявил, что у органов государственной власти нет задолженности перед гражданами по выплате субсидий и льгот на услуги ЖКХ.

"Мы уже рассчитались по ноябрь включительно, все профинансировано на 100%, ни одной копейки просроченной задолженности по льготам и субсидиям у нас перед гражданами нет", - заявил Музыченко в Киеве в пятницу на брифинге.

Он также утверждает, что переходящей на следующий год задолженности по субсидиям и льготам на услуги ЖКХ также не будет.

Теги: #жкх #задолженность #минсоцполитики
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