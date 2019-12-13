Экономика

11:46 13.12.2019

"Кернел" выплатит дивиденды в размере $0,25 на акцию за 2019 ФГ

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"Кернел" выплатит дивиденды в размере $0,25 на акцию за 2019 ФГ

Годовое общее собрание акционеров "Кернела", одной из крупнейших украинских аграрных групп, на собрании 10 декабря утвердило выплату дивидендов за 2019 финансовый год (ФГ, июль-2018 - июнь-2019) в размере $0,25 на акцию (на уровне прошлого года).

Об этом говорится в сообщении компании на Варшавской бирже.

Общий объем средств, направленных на выплату дивидендов, составит $20,5 млн – на уровне прошлого года.

Кроме того, акционеры согласовали повторное назначение независимым аудитором "Кернела" люксембургскую Deloitte Audit.

Как сообщалось, "Кернел" 25 апреля 2019 года выплатил дивиденды в размере $20,5 млн за 2018 ФГ ($0,25 на акцию).

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Теги: #кернел #дивиденды
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