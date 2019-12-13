Средний размер льгот на услуги ЖКХ в Украине составляет почти 800 грн на человека

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что средний размер государственных льгот на оплату услуг ЖКХ в ноябре 2019 года составил почти 800 гривень.

"Средний размер льготы на оплату услуг ЖКХ в ноябре месяце составил почти 800 гривень на одного льготника", - сказал Музыченко в пятницу во время брифинга на тему государственной поддержки в сфере оплаты коммунальных услуг.

Замминистра добавил, что в отношении субсидий на оплату услуг ЖКХ средний показатель больше и составляет порядка 1200 гривень на одну семью, которая получает субсидию от государства.

"Такой размер помощи связан с тем, что большинство граждан получают небольшую скидку в размере 25-50%", - отметил Музыченко.