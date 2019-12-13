Экономика

11:18 13.12.2019

Запасы меда в Украине составляют половину от общего ежегодного объема производства и продолжают увеличиваться

2 мин читать
Запасы меда в Украине составляют половину от общего ежегодного объема производства и продолжают увеличиваться

 Украина производит около 70-80 тыс. тонн меда в год, что превышает объемы экспорта и потребления этой продукции на внутреннем рынке и приводит к накоплению запасов, сообщил директор по развитию "Аскания-Пак" Виктор Иванченко.

"Оценочный объем производства меда в Украине составляет 70-80 тыс. тонн в год. Украина производит меда больше, чем может продать на экспорт и употребить на внутреннем рынке, и эти остатки переходят из года в год. Сегодня это большой избыток, который давит на рынок. По нашим оценкам, на руках у пасечников от 35 до 40 тыс. тонн", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Иванченко, прогнозируемо Украина отправит на экспорт в первом полугодии 2020 года около 20-25 тыс. тонн, а 15 тыс. тонн перейдут остатками на следующий год.

"На внешнем рынке спрос на украинский мед сформировался. Два крупнейших покупателя украинского меда это Европа, она закупает около 40-45 тыс. тонн в год, и США - от 5 до 10 тыс. тонн в год. Средний объем экспорта украинского меда составляет 50-55 тыс. тонн и не думаю, что этот показатель будет увеличиваться", - отметил он.

В то же время, по оценкам "Аскания-Пак", объем производства меда в Украине снижается последние два года на 5% ежегодно из-за неблагоприятных для медосбора погодных условий.

Кроме того, с начала сезона закупочные цены на мед в Украине снизились почти на 22% - до 32 грн/кг меда.

"Сегодня на снижение цены влияют не экспортеры, а пасечники. В Украине производится меда больше, чем его можно экспортировать, или употребить на внутреннем рынке. Украина начала сезон 2019/20 с закупочной цены 32 грн/кг меда, сегодня, спустя три месяца, цена упала до 25 грн/кг. Закупочная цена подошла вплотную к себестоимости меда в производстве. Поэтому мы можем видеть кризис в производстве меда. Не скажу, что будет резкое сокращение объема производства, но увеличения в ближайшее время точно не будет", - заметил Иванченко.

Директор по развитию "Аскания-Пак" сообщил, что Украина является пятым производителем меда в мире, первым в Европе, а также является мировым лидером по объему производства этой продукции на душу населения. Пчеловодством в Украине занимается около 80-100 тыс. человек. На внутреннем рынке Украины потребляется около 20 тыс. тонн меда, при этом через организованную розницу продается не более 5%. Основной объем меда (90-95%) продают частные пчеловоды через персональные контакты с потребителем (от знакомого к знакомому), либо на рынках. 90-95% меда, который продается на внутреннем рынке, не проходит проверку на соответствие показателям качества.

Теги: #мед #производство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:16 10.12.2019
ГБР открыло дело по факту возможной госизмены Порошенко при подписании минских соглашений

ГБР открыло дело по факту возможной госизмены Порошенко при подписании минских соглашений

14:54 09.12.2019
Полиция начала уголовное производство против Богдана по заявлению Кличко

Полиция начала уголовное производство против Богдана по заявлению Кличко

19:03 06.12.2019
"Укрнафта" может приостановить производство LPG в связи с отсутствием аукционов

"Укрнафта" может приостановить производство LPG в связи с отсутствием аукционов

18:00 04.12.2019
Более половины из 83 спиртовых заводов в Украине простаивают длительное время

Более половины из 83 спиртовых заводов в Украине простаивают длительное время

04:48 22.11.2019
Прокуратура начала уголовное производство незаконного отчуждения земель природно-заповедного фонда на Харьковщине

Прокуратура начала уголовное производство незаконного отчуждения земель природно-заповедного фонда на Харьковщине

23:19 10.11.2019
В Киеве избили ветерана АТО и его жену, подозреваемые задержаны

В Киеве избили ветерана АТО и его жену, подозреваемые задержаны

12:30 08.11.2019
"JTI Украина" заявила о возобновлении производства на фабрике в Кременчуге с 11 ноября

"JTI Украина" заявила о возобновлении производства на фабрике в Кременчуге с 11 ноября

19:37 07.11.2019
"Бритиш Американ Тобакко Украина" намерена 8 ноября начать восстановление производства в Прилуках

"Бритиш Американ Тобакко Украина" намерена 8 ноября начать восстановление производства в Прилуках

01:29 25.10.2019
Холодницкий сообщил, что зарегистрировано уголовное производство по нардепу из "Слуги народа" Медянику

Холодницкий сообщил, что зарегистрировано уголовное производство по нардепу из "Слуги народа" Медянику

10:29 18.10.2019
British American Tobacco 11 октября остановила производство в Украине

British American Tobacco 11 октября остановила производство в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине презентован электронный кабинет застройщика - Гончарук

У государства нет ни копейки задолженности по льготам и субсидиям на услуги ЖКХ - замминистра соцполитики

Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

Зеленский предлагает добавить в госбюджет-2020 Фонд развития предпринимательства на 2 млрд грн за средства ФГВФЛ

Мининфраструктуры планирует в 2020 подготовить к концессии еще 4 морпорта

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине презентован электронный кабинет застройщика - Гончарук

У государства нет ни копейки задолженности по льготам и субсидиям на услуги ЖКХ - замминистра соцполитики

"Кернел" выплатит дивиденды в размере $0,25 на акцию за 2019 ФГ

Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

Средний размер льгот на услуги ЖКХ в Украине составляет почти 800 грн на человека

Зеленский предлагает добавить в госбюджет-2020 Фонд развития предпринимательства на 2 млрд грн за средства ФГВФЛ

Мининфраструктуры планирует в 2020 подготовить к концессии еще 4 морпорта

"Киевгорстрой" подтвердил намерения достроить все объекты "Укрбуда"

В Раде ожидают принятия закона о детенизации рынка лома до лета, надеются на поддержку всех фракций

"Интерпайп" направил на благоустройство набережной в Никополе 3 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА