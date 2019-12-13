Экономика

10:54 13.12.2019

Зеленский предлагает добавить в госбюджет-2020 Фонд развития предпринимательства на 2 млрд грн за средства ФГВФЛ

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Зеленский предлагает добавить в госбюджет-2020 Фонд развития предпринимательства на 2 млрд грн за средства ФГВФЛ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде внести изменения в государственный бюджет на 2020 год и создать Фонд развития предпринимательства на 2 млрд грн за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), свидетельствует поданный им 12 декабря в парламент законопроект №2589.

"Законопроектом предлагается увеличить поступления специального фонда госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей ФГВФЛ и предусмотреть Министерству финансов Украины расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства", – указывается в пояснительной записке к законопроекту с поправками в госбюджет-2020.

Таким образом, расходы госбюджета вместо 1,182 трлн грн предлагается увеличить до 1,184 трлн грн (в том числе по спецфонду с 129,331 млрд грн до 131,331 млрд грн) за счет увеличения дефицита госбюджета с 94,274 млрд грн до 96,275 млрд грн, в том числе по спецфонду – с 21,91 млрд грн до 23,91 млрд грн.

Теги: #зеленский #фонд #предпринимательство #фгвфл #бизнес
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