"Интерпайп" направил на благоустройство набережной в Никополе 3 млн грн

Украинская промышленная компания "Интерпайп" в конце ноября завершила плановые работы по благоустройству части территории на городской набережной Никополя (Днепропетровская обл.), направив на эти цели 3 млн грн..

Как сообщается в пресс-релизе компании, это любимое место отдыха для горожан и гостей, одна из самых живописных городских локаций в Никополе. Облагораживать набережную "Интерпайп" начал четыре года назад, продолжая каждый год вкладывает значительные средства в реконструкцию городской площадки.

В этом году обустроена зона отдыха в 2500 кв.м. Это часть от ступеней памятника "Пушка" до ступеней парка им. Пушкина. На площадке уложена тротуарная плитка, установлены или отреставрированы лавочки и урны, обновлено уличное освещение. Для отделения пешеходной зоны, на прилегающей к благоустроенной площадке дороге установлены парковочные полусферы, весной здесь появятся новые клумбы.

В пресс-релизе констатируется, что завод "Интерпайп Нико Тьюб" в Никополе облагораживает городскую набережную четвертый год подряд. Ранее были облицованы гранитом ступени, восстановлено освещение, вокруг памятника "Пушка" уложена гранитная брусчатка, установлены лавочки и урны.

За это время на проекты по благоустройству всего потрачено больше 3 млн грн.

"Наша компания всегда старается сделать вклад в развитие городов, где присутствуют наши производства. В Никополе живет и работает более 3 тыс. сотрудников "Интерпайп" и их семьи. Мы хотим, чтобы город становился комфортнее, чище и просто красивее. Никопольская набережная возле дамбы преобразилась за последние годы. Мы, как и никопольчане, довольны результатом и продолжим делать город еще лучше", - отметил директор по финансам и экономике компании Денис Морозов, которого цитирует пресс-служба.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2018 году "Интерпайп" реализовал 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,17 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.