АМКУ разрешил Хмельницкому купить компанию-владельца киевского ТРЦ Ocean Plaza и ПВЦ "Радмир-Экспохолл" в Харькове

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил украинскому бизнесмену Василию Хмельницкому разрешение на приобретение опосредованно через UPD Holdings Limited (Лимасол, Кипр) пакета акций компании Ocean Plaza Project (Кипр), обеспечивающего превышение 25% голосов в ее высшем органе управления.

Как сообщила пресс-служба комитета в четверг, Ocean Plaza Project является владельцем ТРЦ Ocean Plaza, торговые площади которого сдаются через ООО "Инвестиционный Союз Лыбидь".

Помимо этого, по данным ведомства, Ocean Plaza Project является собственником презентационно-выставочного центра (ПВЦ) "Радмир Экспохолл", торговые площади которого сдаются в аренду через ООО "Алакрити".

Как отметил АМКУ, на осуществление заявленной концентрации не распространяется действие закона "О санкциях", следовательно, заявленная концентрация не запрещена.

"В результате исследования, в том числе на основании информации от правоохранительных органов, установлено, что в перечне субъектов хозяйствования, связанных отношениями контроля с участниками концентрации, отсутствуют юридические или физические лица, на которых распространяются специальные ограничительные меры (санкции) ", - указано в сообщении.

ПВЦ "Радмир-Экспохолл" общей площадью более 16 тыс. кв. м является одним из крупнейших выставочных объектов в Харькове. Объект построен в 2007 году. Он включает два выставочных зала, торгово-офисные помещения (4 тыс. кв. м), большой конференц-зал (580 посадочных мест), малые конференц-залы, развлекательные помещения (более 3 тыс. кв. м) и открытую площадку на 11,4 тыс. кв. м.

Как сообщалось, 5 декабря Хмельницкий подтвердил журналистам, что покупает 33,5% акций в столичном ТРЦ Ocean Plaza и напомнил, что в 2012 году он с партнерами продал свою долю в Ocean Plaza. Он считает это решение очень удачным ввиду последующего падения стоимости актива вследствие общего обвала рынка недвижимости.

"Недавно возникла возможность вновь приобрести долю в объекте на достаточно выгодных условиях. Нам стало известно, что состав собственников актива изменился: 20% приобрела компания британского бизнесмена Rodney Coffey, 13,35% - компания другого британского предпринимателя Colin Laird. Наш холдинг инициировал переговоры с этими компаниями, и мы рады, что нам вначале удалось договориться с одним, затем - с другим британцем о продаже", - отметил Хмельницкий.

Как он тогда отметил, сделка находится на завершающем этапе: ожидается согласование концентрации пакета акций со стороны АМКУ.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года вместо дочери российского бизнесмена Аркадия Ротенберга Лилии, а также граждан Швейцарии Андреа, Сюзанны Валлабх конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" стала кипрская "Оушен Плаза Проджект". Осталась среди бенефициаров Джейпракаш Валлабх.

По состоянию на октябрь "ИС "Лыбидь" имела непрямую связь с группой UFuture. Так, "ИС "Лыбидь" числится владельцем ООО "Алакрити", созданной лишь год назад и зарегистрированной по ул.Лаврская, 20-а. По этому же адресу зарегистрировано ООО "Глобал Инвест", входящее в группу UFuture, которая, в свою очередь, зарегистрирована по соседству – по ул.Лаврская, 20. Помимо этого, основатель UFuture Василий Хмельницкий к концу 2018 года входил в число бенефициаров ООО "Алакрити".

Как сообщалось, Василий Хмельницкий весной-2019 сообщил в интервью изданию "Экономическая правда", что ведет переговоры о покупке ТРЦ Ocean Plaza, который он вместе с партнерами продал в 2013 году российской "ТПС Недивжимость".

Основатель ЧАО "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев, инвестор и девелопер сети киевских торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Lavina, Blockbuster, Ocean Mall и др., весной-2019 также заявил о намерении до осени 2019 года приобрести торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Ocean Plaza.

На сайте консалтинговой компании UTG 7 февраля 2019 года появилась информация о смене управляющей компании ТРЦ Ocean Plaza. Ею стала компания "Киев Молл Менеджмент", созданная в апреле 2018 года.

ТРЦ "Ocean Plaza" по ул.Антоновича, 176 в Киеве общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года. Инвестиции составили около $300 млн. Формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году.