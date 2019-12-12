Экономика

16:12 12.12.2019

"Укрзализныця" и Польская железная дорога запускают международный пересадочный маршрут Львов-Берлин

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"Укрзализныця" и Польская железная дорога запускают международный пересадочный маршрут Львов-Берлин

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) и Польская железная дорога с 15 декабря 2019 года запускают новый международный пересадочный маршрут Львов-Берлин (Германия), сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова.

"Вместе с польскими коллегами мы договорились организовать так называемый пересадочный маршрут Львов-Берлин. Поэтому украинцы смогут только с одной удобной пересадкой путешествовать в Германию, и ожидаем туристов из этой страны. Это путешествие займет чуть более 18 часов", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Согласно сообщению "Укрзализныци", пассажиры, путешествующие в Германию, смогут воспользоваться поездом №89/90 Львов-Перемышль и на конечной станции осуществить удобную пересадку на поезд № ЕС/EN 456/457 Перемышль-Берлин.

Так, из Львова поезд №89 будет отправляться в 16:20 и прибывать в Перемышль в 18:19, затем - пересадка на поезд №ЕС/EN456 Перемышль-Берлин, который отправляется из Перемышля в 19:57 и прибывает в Берлин в 09: 48.

В обратном сообщении поезд №ЕС/EN457 Берлин-Перемышль отправляется из Берлина в 18:43 и прибывает в Перемышль в 08:38. После этого - пересадка на поезд №90 Перемышль - Львов отправлением из Перемышля в 10:18, прибытие во Львов в 13:45.

Поезд №ЕС/EN456/457 Перемышль-Берлин также будет останавливаться в Кракове, Катовице, Ополе, Вроцлаве (все – Польша) и Франкфурте-на-Одере (Германия).

Как указано в сообщении, "Укрзализныця" за 10 месяцев 2019 года перевезла в страны Европы почти 479 тыс. пассажиров, что на 55,6 тыс. больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В обратном направлении из стран Европы в Украину поездами путешествовали 323,5 тыс. пассажиров, что на 61,8 тыс. больше по сравнению с 2018 годом.

Как и в прошлом году, в настоящее время больше всего пассажиров путешествует за границу в Польшу - поездами №705 и №715 Киев-Перемышль. Эти поезда являются наиболее популярными и в обратном направлении.

Теги: #берлин #укрзализныця #польша #желдорога
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