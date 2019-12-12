Экономика

15:54 12.12.2019

Рада во 2-м чтении приняла закон о снижении давления на бизнес органами рыночного надзора

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Рада во 2-м чтении приняла закон о снижении давления на бизнес органами рыночного надзора

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №2172 с технико-юридическими правками "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора", отменяющий дублирование контроля за отдельными видами продукции.

Соответствующий документ поддержали в четверг 277 народных депутатов.

"Сегодня органы рыночного надзора очень плохо защищают украинцев от опасной продукции, а инспектора вместо того, чтобы проверять и предотвращать, наказывают. Нам нужно, наконец, упорядочить систему рыночного надзора за непищевой продукцией. Я хочу, чтобы мы изменили философию: государственный инспектор рыночного надзора должен проверять не бизнес, а представляющую опасность продукцию. Его задача - не давить на бизнес и предпринимателя, а устранять опасность", - сказала народный депутат Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа"), представляя законопроект.

По ее словам, как предполагается, при первом факте нарушения инспектор обязан предоставить рекомендации для их устранения, а за повторное нарушение налагать штраф. Кроме того, будут установлены четкие сроки проведения проверок, чтобы исключить возможность их затягивания, и границы компетенции инспектора: предполагается прямой запрет проверок продукции другого вида, кроме той, которая отмечается в направлении органа рыночного надзора.

"Мы защищаем малый бизнес и законом устанавливаем, что ответственным за опасную продукцию является производитель и импортер, а не торговец… Законопроект №2172 - это последний шаг к подписанию соглашения об оценке соответствия между Украиной и Европейским Союзом. Это так называемый "промышленный безвиз", - резюмировала она.

Законопроектом также предлагается установить максимальный срок подачи субъекту хозяйствованию постановления о наложении штрафа в 16 дней. Вместе с тем в документе содержится предложение увеличить штрафы для усиления ответственности субъектов хозяйствования за выпуск продукции с нарушением требований, предлагается установить штрафы к субъектам хозяйствования за недопуск к проверке или невыполнение требований должностных лиц, осуществляющих государственный рыночный надзор.

По решению комитета Рады по вопросам экономического развития в законопроекте полностью учтены 43 правки, частично - еще семь из 121. В частности, правкой №59 депутата уточняется, что срок проведения экспертизы не может превышать 30 рабочих дней со дня принятия решения о ее проведении, если экспертиза не требует большего количества времени. Правками №116 и №117 добавляется, что субъекты хозяйствования вправе не допускать должностных лиц территориального органа госнадзора к проверке, если они не предоставят копию ее согласования центральным органом исполнительной власти до начала проведения. Кроме того, правками №1, №3-6 решено оставить Кодекс Украины об административных правонарушениях без изменений.

Во время заседания народные депутаты также поддержали правки №118 (за - 337) и №121 (за - 329), которыми были отменены изменения в закон о Национальной полиции.

Законопроект №2172 Рада приняла в первом чтении за основу 12 ноября.

Теги: #рада #контроль #закон #бизнес
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