Нацбанк ожидает утверждения советом директоров МВФ новой программы для Украины в I кв.-2020 - глава НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает утверждения советом директоров Международного валютного фонда новой программы для страны в первом квартале 2020 года, сообщил глава НБУ Яков Смолий.

"Мы не ожидаем - так построен график заседаний борда МВФ - подписания соглашения в этом году. Согласно графику, заседание может состояться в первом квартале следующего года", - сказал Смолий в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

Он также отметил, что многие условия МВФ, которые предваряют staff level agreement, были выполнены со стороны Украины.

"Остались незначительные технические моменты. Я бы очертил несколько из них - это принятие закона о невозможности возврата банков на рынок, если они находятся на стадии ликвидации в ФГФЛ... Второе - создание единых юрлиц налоговой и таможенной службы, эти законопроекты внесены Кабмином в Верховную Раду. А также вопросы, которые плодотворно обсуждались - это законопроект об обороте земель сельского назначения", - пояснил глава центробанка.