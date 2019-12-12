Экономика

14:51 12.12.2019

Нацбанк ожидает утверждения советом директоров МВФ новой программы для Украины в I кв.-2020 - глава НБУ

1 мин читать
Нацбанк ожидает утверждения советом директоров МВФ новой программы для Украины в I кв.-2020 - глава НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает утверждения советом директоров Международного валютного фонда новой программы для страны в первом квартале 2020 года, сообщил глава НБУ Яков Смолий.

"Мы не ожидаем - так построен график заседаний борда МВФ - подписания соглашения в этом году. Согласно графику, заседание может состояться в первом квартале следующего года", - сказал Смолий в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

Он также отметил, что многие условия МВФ, которые предваряют staff level agreement, были выполнены со стороны Украины.

"Остались незначительные технические моменты. Я бы очертил несколько из них - это принятие закона о невозможности возврата банков на рынок, если они находятся на стадии ликвидации в ФГФЛ... Второе - создание единых юрлиц налоговой и таможенной службы, эти законопроекты внесены Кабмином в Верховную Раду. А также вопросы, которые плодотворно обсуждались - это законопроект об обороте земель сельского назначения", - пояснил глава центробанка.

Теги: #нбу #смолий #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:01 12.12.2019
Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУ

Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУ

14:25 12.12.2019
НБУ с марта-2020 понизит норматив резервирования в гривне до нуля и повысит в валюте до 10% – глава Нацбанка

НБУ с марта-2020 понизит норматив резервирования в гривне до нуля и повысит в валюте до 10% – глава Нацбанка

14:04 12.12.2019
НБУ понизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%

НБУ понизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%

13:48 12.12.2019
Протестующие вновь проводят акции возле дома Рожковой

Протестующие вновь проводят акции возле дома Рожковой

13:10 12.12.2019
Официальный курс гривни ко всем иностранным валютам будет публиковаться на два часа раньше - НБУ

Официальный курс гривни ко всем иностранным валютам будет публиковаться на два часа раньше - НБУ

12:24 11.12.2019
НБУ может снизить учетную ставку в декабре на 0,5-2,5 п.п. - банкиры

НБУ может снизить учетную ставку в декабре на 0,5-2,5 п.п. - банкиры

17:28 09.12.2019
Глава Совета НБУ просит Раду срочно вернуть под контроль правление регулятора

Глава Совета НБУ просит Раду срочно вернуть под контроль правление регулятора

10:56 09.12.2019
Соглашение с МВФ откроет Украине двери к макрофинансовой помощи ЕС на EUR500 млн – посол ЕС

Соглашение с МВФ откроет Украине двери к макрофинансовой помощи ЕС на EUR500 млн – посол ЕС

00:45 08.12.2019
Гончарук: новая программа поддержки МВФ означает более дешевые ресурсы для бизнеса и украинцев

Гончарук: новая программа поддержки МВФ означает более дешевые ресурсы для бизнеса и украинцев

00:38 08.12.2019
Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества на сумму около $5,5 млрд

Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества на сумму около $5,5 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Предприятия "Нафтогаза Украины" за 11 мес. перечислили в госбюджет почти 97 млрд грн

НБУ с марта-2020 понизит норматив резервирования в гривне до нуля и повысит в валюте до 10% – глава Нацбанка

НБУ понизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%

Рада отказалась отменить законопроект №2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам

СБУ провела обыски в "Энергоатоме"

ПОСЛЕДНЕЕ

Предприятия "Нафтогаза Украины" за 11 мес. перечислили в госбюджет почти 97 млрд грн

Суд наложил арест на активы владельца Дельта Банка Лагуна

Рада отказалась отменить законопроект №2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам

СБУ провела обыски в "Энергоатоме"

Гончарук об одобрении в конгрессе США санкций против "Северного потока-2": продолжим борьбу за энергобезопасность Украины

Комитет Сената США одобрил законопроект, нацеленный на противостояние России в сфере энергетики

«Дарница» купит торакоскоп для Национального института рака в рамках инициативы #ЩедрийВівторок

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 23,555 грн/$1

Официальные курсы Национального банка Украины на 12 декабря

ЕБРР выделит Молдове $50 млн на альтернативную закупку газа у "Нафтогаза"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА