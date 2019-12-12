Экономика

13:10 12.12.2019

Официальный курс гривни ко всем иностранным валютам будет публиковаться на два часа раньше - НБУ

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Официальный курс гривни ко всем иностранным валютам будет публиковаться на два часа раньше - НБУ

Для большего удобства бизнеса и граждан Национальный банк Украины (НБУ) будет публиковать ежедневный официальный курс гривни ко всем иностранным валютам до 16:00, начиная с 27 декабря 2019 года, сообщается на сайте НБУ.

Ранее так оперативно публиковался только официальный курс гривни к доллару США, а курс к остальным иностранным валютам и банковским металлам обнародовался до 18:00. Для ускорения расчета и обнародования официального курса гривни НБУ будет использовать в качестве кросс-курсов котировки BFIX иностранных валют в торгово-информационной системе Bloomberg, которые являются международно признанными бенчмарками валютного рынка и соответствуют, в частности, принципам для финансовых индикаторов, которые разрабатываются Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO). В настоящее время для этого используются данные с сайтов других центральных банков, которые публикуются с определенным лагом и не дают возможность публиковать официальный курс гривни ко всем валютам быстрее, поясняет НБУ.

Также официальный курс гривни будет рассчитываться не за 100, а за одну единицу иностранной валюты.

Кроме этого, НБУ формализовал принципы формирования перечня валют, к которым рассчитывается официальный курс гривни, и учетной цены банковских металлов. В частности, на ежедневной основе официальный курс гривни будет рассчитываться к валютам, входящим в 1 группу Классификатора иностранных валют, а также валют, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год. В настоящее время таких валют - 35. Официальный курс к другим иностранным валютам будет публиковаться ежемесячно. На ежедневной основе будет публиковаться учетная цена банковских металлов, входящих в 1 группу Классификатора иностранных валют (в настоящее время это золото, серебро, платина и палладий). Все эти перечни будут обновляться ежегодно с учетом изменений во внешней торговле.

Указанные изменения утверждены постановлением НБУ №148 от 10 декабря "О некоторых вопросах установления официального курса гривни к иностранным валютам и внесении изменения в Классификатор иностранных валют и банковских металлов" и вступают в силу 27 декабря 2019 года.

Под котировкой BFIX понимается значение средневзвешенных курсовых / ценовых котировок BGN (Bloomberg Generic Price) иностранных валют / банковских металлов на рынке спот к доллару США, которые ежедневно рассчитываются торгово-информационной системой Bloomberg по состоянию на 15:30 по киевскому времени.

Теги: #курс #нбу #валюта #гривня
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