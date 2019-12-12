Экономика

12:12 12.12.2019

Рада отказалась отменить законопроект №2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам

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Рада отказалась отменить законопроект №2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам

Верховная Рада Украины отклонила проект постановления об отмене ранее проголосованного парламентом решения о принятии во втором чтении и в целом законопроекта №2233 "О внесении изменений в закон о рынке электрической энергии", предусматривающего среди прочего запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из Российской Федерации.

По итогам голосования проект постановления, инициатором которого выступил депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондар, поддержали только 47 народных депутатов.

"Действующей редакцией закона о рынке э/э установлены конкурентные механизмы функционирования и работы рынка. К сожалению, когда хотели внести поправки в этот закон, и уверяли, что поправками запрещают импорт э/э из России, все это было фикцией. Оставили Беларусь (согласно положениям з/п №2233 запрет импорта э/э по двухсторонним договорам не касается Беларуси – ИФ). Через нее будет точно также идти российская э/э", – считает Бондар.

Комментируя мотивы, по которым был инициирован проект постановления об отмене, нардеп также допустил возможность неперсонального голосования за проект закона.

Как сообщалось, законопроект №2233 был проголосован парламентом во втором чтении и в целом 4 декабря. Законодательная инициатива предусматривает: запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из Российской Федерации; возможность для Кабинета министров временно, во избежание чрезвычайных ситуаций в объединенной энергосистеме Украины (ОЭС), отменять установленный запрет (с определением даты его возобновления); право Нацкомиссии осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ограничивать пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукциона, по части межгосударственных сечений между Украиной и странами, которые не являются членами Энергосообщества, отменять результаты годового аукциона относительно таких стран.

Кроме того, законодательной инициативой с 1 января 2020 года до 31 декабря 2025 года увеличивается предельная нижняя граница обязательной продажи э/э производителями (кроме альтернативной генерации) и импортерами на РСВ – с 10% до 15% их месячного объема продажи; закрепляется обязанность госпредприятия "Гарантированный покупатель" направлять свою прибыль (помимо покрытия своих расходов) на выплаты альтернативной генерации, регулируется вопрос лицензии оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" до момента сертификации компании.

Теги: #рада #рф #электроэнергия #импорт #закон
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