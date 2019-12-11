Экономика

20:06 11.12.2019

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 23,555 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 23,555 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 23,555 грн/$1 с 23,625 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 23,54-23,57 грн/$1, тогда как Нацбанк на 12 декабря установил официальный курс национальной валюты 23,603546 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 11 декабря укрепился до 23,6102 грн/$1 с 23,7007 грн/$1.

Теги: #курс #межбанк
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