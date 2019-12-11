Экономика

17:05 11.12.2019

Эстония и Финляндия ввели газопровод Balticconnector

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Эстония и Финляндия в среду официально ввели в эксплуатацию газопровод Balticconnector, который соединил газотранспортные системы двух стран.

"Его открытие означает создание единого прибалтийско-финского газового рынка, он впервые объединит газовые рынки трех европейских стран - Финляндии, Эстонии и Латвии в единый балтийский рынок", - сообщили "Интерфаксу" в эстонской энергокомпании Elering.

По данным компании, Balticconnector - крупнейший инфраструктурный проект Эстонии и Финляндии и один из ключевых проектов газового рынка Европейского союза. Вместе со строящейся газовой смычкой между Литвой и Польшей GIPL он позволит усилить интегрированность стран Балтии в единый рынок ЕС.

Стоимость газопровода Эстония-Финляндия вместе с реконструкцией газопровода в Латвии составила около 300 млн евро, Европейский союз выделил на эти цели финансирование в размере более 200 млн евро.

Подводная часть Balticconnector проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финского Инкоо и составляет 77 километров. По суше 55 км проходит по территории Эстонии и 21 км по территории Финляндии.

Заполнение подводной и наземной частей Balticconnector завершилась 29 ноября.

Теги: #газ #прибалтика #газопровод #финляндия #эстония
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