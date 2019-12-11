Средняя зарплата министра экономики Милованова составляет 31 тыс. грн

Средняя зарплата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова составляет 31 тыс. грн в месяц, сообщил министр в Facebook.

"Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за три месяца работы в министерстве. На фото: 93122 грн в целом, что составляет 31041 грн в месяц", - написал он в среду.

"Моя позиция. 1. Хочу получать такую же зарплату, как и все остальные министры. Не больше и не меньше. 2. Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за нее работать", - прокомментировал министр.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что госсекретарь указанного министерства обратился к Кабинету министров с предложением выписать Милованову премию в размере 263 тыс. грн.