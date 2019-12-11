Экономика

16:18 11.12.2019

Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта

2 мин читать
Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта

Закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, поддержанный Верховной Радой 3 декабря, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, 11 декабря законопроект возвращен в парламент с подписью главы государства.

Как сообщалось, за соответствующий законопроект проголосовало 284 народных депутата.

Законопроект №2300 "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года.

Кроме того, законопроект предоставляет возможность субъектам хозяйствования независимо от формы собственности производить спирт при наличии соответствующей лицензии, а также предусматривает полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение систем видеонаблюдения является основанием для отказа в выдаче лицензии или ее отзыва, отмечается в документе.

В то же время для защиты отечественного товаропроизводителя предусматривается, что импорт спирта до 1 января 2024 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Кроме того, предусматривается до 1 июля 2021 года запрет ввода в эксплуатацию новых объектов производства спирта, вводится обязательство на этот период сохранение рабочих мест на приватизированных предприятиях в размере 70% штата.

Закон также внедряет обязательную денатурацию биоэтанола бензином от 1-10% для использования на внутреннем рынке.

Теги: #спирт #закон #зеленский #монополия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:48 11.12.2019
Ткаченко просит Минкультуры подготовить предложения по рекомендациям Венецианской комиссии по закону о госязыке

Ткаченко просит Минкультуры подготовить предложения по рекомендациям Венецианской комиссии по закону о госязыке

14:24 11.12.2019
Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины – разговор с президентом Евросовета

Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины – разговор с президентом Евросовета

12:55 11.12.2019
Зеленский подписал закон о госбюджете-2020

Зеленский подписал закон о госбюджете-2020

10:16 11.12.2019
КС 12 декабря рассмотрит представление нардепов о толковании Конституции в части госвласти в Киеве

КС 12 декабря рассмотрит представление нардепов о толковании Конституции в части госвласти в Киеве

10:05 11.12.2019
Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

18:29 10.12.2019
Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке: не каждый законопроект депутата из "Слуга народа" является позицией фракции

Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке: не каждый законопроект депутата из "Слуга народа" является позицией фракции

13:27 10.12.2019
Антиконституционных вещей вы от меня не услышите, украинский – единственный государственный язык - Монахова

Антиконституционных вещей вы от меня не услышите, украинский – единственный государственный язык - Монахова

13:10 10.12.2019
Закон о перезагрузке ГБР передан на подпись президенту

Закон о перезагрузке ГБР передан на подпись президенту

12:41 10.12.2019
Монахова: на сегодня я не буду инициировать переписывание закона о языке или откладывание его имплементацию

Монахова: на сегодня я не буду инициировать переписывание закона о языке или откладывание его имплементацию

10:08 10.12.2019
Зеленский: в Минске будут согласованы три простые "гуманитарные" точки для разведения сил до конца марта

Зеленский: в Минске будут согласованы три простые "гуманитарные" точки для разведения сил до конца марта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Государство в 2020г готово потратить от 5 млрд грн на анонсированную президентом программу кредитования бизнеса

Зеленский подписал закон о госбюджете-2020

Кабмин утвердил меморандум с табачным бизнесом о прозрачном и предсказуемом регулировании для развития табачной промышленности

Правительство вернуло в госсобственность 14 имущественных комплексов ГПЗКУ

Кабмин создал Офис финконтроля вместо Госаудитслужбы

ПОСЛЕДНЕЕ

Эстония и Финляндия ввели газопровод Balticconnector

"Укргазвыдобування" проведет переговоры с румынской и китайской компаниями для участия в конкурсе повышения добычи газа

Средняя зарплата министра экономики Милованова составляет 31 тыс. грн

Представители бизнеса призывают руководство страны принять 5-летнюю Стратегию социально-экономического развития Украины

Кабмин одобрил правила поставки горячей воды

Толлинговая переработка не решает проблему реализации нефти "Укрнафты", компания вновь призывает правительство вмешаться

Кабмин назначил главу Госрезерва – нардеп Гончаренко

Правительство сомневается в справедливости нынешней модели табачного рынка - Гончарук

Кабмин назначил главой правления "Надра Украины" бывшего советника главы Минэнергоугля и посла Украины в ЮАР

Государство в 2020г готово потратить от 5 млрд грн на анонсированную президентом программу кредитования бизнеса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА