Кабмин одобрил правила поставки горячей воды

Кабинет министров одобрил правила поставки горячей воды, сообщил премьер министр Алексей Гончарук.

"Мы установили четкие параметры к качеству услуги, в частности, температура (воды – ИФ) должна быть в пределах 50-75 градусов по Цельсию. Помимо этого, определили порядок оплаты услуги и типовые договоры", – написал он в "Телеграм-канале" на заседании правительства в среду.

"Мы переходим к системе разных видов договоров, с которыми каждый дом должен определиться, и, в соответствии с выбранным видом договора, будет четкий алгоритм действий - как и к кому обращаться в случае претензий со стороны потребителя к качеству услуг", – уточнила министр развития общин и территорий Алена Бабак на брифинге по итогам заседания правительства.

По ее словам, принятое решение позволит Кабмину разработать правила перерасчета стоимости всех видов коммунальных услуг в случае предоставления их некачественно или в неполном объеме.

"Это чрезвычайно важное решение для завершения всего пакета подзаконных документов для реализации закона о жилищно-коммунальных услугах", – добавила Бабак.