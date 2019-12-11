Толлинговая переработка не решает проблему реализации нефти "Укрнафты", компания вновь призывает правительство вмешаться

ПАО "Укрнафта" констатирует ненадлежащую эффективность толлинговой модели переработки нефти на Кременчугском НПЗ (Полтавская обл., "Укртатнафта") и в очередной раз призывает правительство вмешаться в ситуацию с реализацией нефти и конденсата компании.

Согласно письму и.о. главы правления компании Олега Геза к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", толлинговая переработка нефти с дальнейшей реализацией нефтепродуктов по контрактам и через сеть собственных автозаправочных комплексов (АЗК) является экономически обременительной для предприятия и не решает проблему с реализацией всего объема сырья.

В тексте напоминается, что продажа нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной для компании. Однако с начала 2019 года 11 аукционов из 19 запланированных не состоялись по причине отсутствия заявок. Исходя из системных проблем с реализацией нефти и конденсата, "Укрнафта" была вынуждена принять решение о толлинговой переработке.

Отсутствие возможности стабильной реализации продуктов на аукционах и недостаточная эффективность толлинговой переработки крайне негативно влияют на финансовое положение ПАО, отметили в компании, призвав премьер-министра в срочном порядке созвать межведомственное совещание с целью комплексного анализа ситуации и вынесения на обсуждение возможных вариантов ее решения.

Как сообщалось, продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.

В апреле 2019 года бывший на тот момент главой правления ПАО Марк Роллинс сообщил, что "Укрнафта" и Кременчугский НПЗ пересмотрели принципы взаимоотношений и договорились о толлинговой модели взаимодействия.

По итогам 2018 года "Укрнафта" увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1,448 млн тонн. Добыча газа снизилась на 2,3% (0,026 млн куб. м) – до 1,082 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 5,2% (6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.