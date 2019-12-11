Экономика

14:55 11.12.2019

Кабмин назначил главу Госрезерва – нардеп Гончаренко

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Кабмин назначил главу Госрезерва – нардеп Гончаренко

Кабинет министров Украины назначил главой Государственного агентства резерва Никиту Барабаша, сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании правительства.

Согласно информации в Едином государственном реестре деклараций, Барабаш ранее был начальником отдела взаимоотношений с государственными предприятиями Департамента государственных закупок, договорной работы и взаимоотношений с государственными предприятиями в Министерстве юстиции Украины.

Однако, как уточнил Гончаренко, министры голосовали за главу Госрезерва и на прошлой неделе. Тогда главой ведомства назначили Ярослава Погорелого.

"В Кабмине полнейший бардак. На прошлом заседании главой Госагентства по резервам был назначен Ярослав Погорелый. Но на этом заседании Кабмина указали, что назначают главой Барабаша. Скорее всего, Барабаш будет замглавы, а Погорелый – главой. И это недоработка аппарата Кабмина", - написал он в своем Telegram-канале.

Теги: #кадры #госрезерв #кабмин
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