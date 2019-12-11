Экономика

14:40 11.12.2019

Правительство сомневается в справедливости нынешней модели табачного рынка - Гончарук

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Правительство сомневается в справедливости нынешней модели табачного рынка - Гончарук

Меморандум о прозрачном и предсказуемом регулировании развития табачной промышленности между правительством и табачными компаниями позволит сторонам задекларировать намерения честной игры, поскольку нынешняя модель рынка вызывает у правительства вопросы, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Это рамочный документ о взаимопонимании, который фиксирует нашу совместную добрую волю повышать уровень конкуренции на этом рынке. У нас сейчас к модели на (табачном - ИФ) рынке очень много вопросов в плане конкуренции", - сообщил премьер-министр в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Кабмин на заседании правительства уполномочил подписать меморандум министра экономики Тимофея Милованова.

"Это задекларированные намерения честной игры, чтобы никто ни с кем не сговаривался, не создавал монополий, не злоупотребляй рыночной силой", - добавил Гончарук.

Как сообщалось, производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" заявили, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законопроекта с нормой о государственном регулировании торговой наценки на сигареты.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку. Однако этот закон не был ни подписан, ни ветирован президентом.

Теги: #табачники #гончарук #конкуренция
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