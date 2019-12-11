Немецко-украинский фонд станет площадкой для анонсированной Зеленским программы кредитования

Кабинет министров передал под управление Министерства финансов Немецко-украинский фонд, который станет площадкой для анонсированной президентом Владимиром Зеленским программы доступного кредитования микро- и малого бизнеса, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство передало Немецко-украинский фонд в полное управление Минфина. Именно этот Фонд станет площадкой для нашей программы кредитования, которая заработает с 1 февраля 2020 года", – написал Гончарук в Телеграм-канале с закрытого заседания правительства в среду.

Контролировать работу Фонда будет НБУ, уточнил премьер.

Как сообщалось, программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусматривающая доступное кредитование под 5-9% годовых, должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Она предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.