Кабмин утвердил меморандум с табачным бизнесом о прозрачном и предсказуемом регулировании для развития табачной промышленности

Кабинет министров Украины утвердил меморандум о прозрачном и предсказуемом регулировании для развития табачной промышленности между правительством и субъектами хозяйствования табачной отрасли, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с закрытого заседания правительства в среду.

"Правительство утвердило меморандум о взаимопонимании, о прозрачном и предсказуемом регулировании для развития табачной промышленности между Кабмином и субъектами хозяйствования табачной промышленности", – написал Гончаренко в Телеграм-канале с закрытого заседания правительства в среду.

Ранее табачные производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" заявили, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законопроекта с нормой о государственном регулировании торговой наценки на сигареты.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку. Однако этот закон не был ни подписан, ни ветирован президентом.