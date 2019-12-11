Экономика

12:36 11.12.2019

Правительство вернуло в госсобственность 14 имущественных комплексов ГПЗКУ

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Правительство вернуло в госсобственность 14 имущественных комплексов ГПЗКУ

Кабинет министров вернул в госсобственность 14 имущественных комплексов ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), сообщил премьер-министр Алексей Гончарук с закрытого заседания правительства в среду.

"Правительство вернуло в государственную собственность 14 имущественных комплексов ГПКЗУ, незаконно приватизированных ранее. Эта многолетняя история тянулась в судах. Государство выиграло суд", – написал Гончарук в Телеграм-канале.

По словам премьер-министра, дальнейшая судьба комплексов должна решиться по общим правилам реформы управления госимуществом.

Теги: #имущество #гончарук #гпзку #кабмин
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