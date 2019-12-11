НБУ может снизить учетную ставку в декабре на 0,5-2,5 п.п. - банкиры

Национальный банк Украины (НБУ) может снизить учетную ставку, которая в настоящее время составляет 15,5%, в диапазоне 0,5-2,5 процентных пункта (п.п.) в декабре, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

Так, заместитель директора финансового департамента Укргазбанка Виктор Пастернак полагает, что учетная ставка будет снижена с 13 декабря на 0,5-1 п.п.

"С учетом фактической инфляции, ожиданий и требований рынка НБУ, скорее всего, пойдет на снижение учетной ставки. В этот раз можно ожидать снижения в пределах 0,5-1 п.п. ", - сказал он.

Аналогичной точки зрения придерживается и начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько: "В декабре вероятно снижение учетной ставки на 0,5-1 п.п. ", - сказал он.

Такой же прогноз озвучил и председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов. "Вероятнее всего, ставка пойдет вниз где-то на 0,5-1 п.п. ", - сказал он, добавив при этом, что возможное снижение учетной ставки обусловлено позитивным опережающим трендом по снижению инфляции, а также необходимостью поддержать кредитование для продолжения роста экономики.

Начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов считает возможным снижение учетной ставки на текущей неделе на 1,5-2,5 п.п.

Как отметил Блинов, в ноябре инфляция в годовом выражении резко замедлилась до 5,1%, попав практически "в яблочко" целевого диапазона НБУ, опередив ожидания и рынка, и регулятора. Это дает основания ожидать еще одного существенного снижения учетной ставки НБУ, считает эксперт.

"Если ранее 100 базисных пунктов представлялись как наиболее вероятный масштаб снижения ставки 12 декабря, то теперь это представляется минимальной возможностью для предстоящего решения. Мы не исключаем снижения ставки сразу на 150-250 пунктов на этой неделе. Это зависит от того, насколько решительную позицию займет регулятор или все же предпочтет осторожный подход, отложив часть планируемого снижения ставки до следующего пересмотра 30 января", – пояснил Блинов.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик полагает, что учетная ставка снизится на 1,5 п. п. в декабре.

По его словам, предпосылками смягчения монетарных условий является устойчивая тенденция замедления инфляции. "В ноябре индекс потребительских цен снизился до 5,1% г/г впервые с марта 2014 года. При сохранении относительной курсовой стабильности в декабре можно ожидать дальнейшего замедления потребительской инфляции до 4,5-4,8% г/г. Инфляция не просто вошла в целевой диапазон НБУ, однако уверенно подошла к его середине с перспективой дальнейшего снижения", - добавил эксперт.

Кроме того, в числе факторов, создающих предпосылки для смягчения монетарных условий, он назвал определенный прогресс, в частности на законодательном уровне, в реализации заявленных правительством структурных реформ, а также в переговорах с МВФ о новой программе финансирования.

Эксперт полагает, что попытки запугивания реформаторов и ослабление независимости НБУ, а также возможный компромисс правительства с экс-акционерами в вопросе национализации ПриватБанка создают существенные риски для успешного переговорного процесса с МВФ и в дальнейшем ставят под угрозу сохранение макрофинансовой стабильности на фоне пиковых выплат по государственному долгу в 2020-2021 годах.

Остается также высоким риск пробуксовок с подписанием договора с РФ по транзиту газа, что может создать дополнительное девальвационное давление на гривню в ближайшие месяцы. Кроме того, дополнительное инфляционное давление будет оказывать постепенный рост цены на газ для населения. Кроме того, остается высоким и риск усиления торговых конфликтов и увеличение турбулентности на мировых финансовых рынках.

"Следует учитывать, что проинфляционные, прежде всего политические, риски остаются существенными, а результаты научных исследований свидетельствуют о большей эффективности постепенного снижения ключевой ставки по сравнению с одномоментными резкими понижениями. Поэтому мы ожидаем снижения учетной ставки на 1,5 п.п.", - резюмировал Ребрик.

Финансовый аналитик группы компаний ICU Михаил Демкив также придерживается мнения, что учетная ставка может быть снижена на 1,5 п.п.

"Похоже, в четверг ставку снизят сразу на 1,5 п.п. Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем составила 0,1%, с начала года - 4,3%, а к ноябрю-2018 - 5,1%. В случае снижения ставки на 1,5 п.п. размер реальной ставки составит 8,9% против нынешних 10,4%", - сказал он.

Эксперты полагают, что в 2020 году НБУ продолжит снижение учетной ставки.

"Ожидания по инфляции на ближайшие шесть месяцев дают весьма твердые основания ожидать снижения учетной ставки до уровня около 11% годовых к концу первого полугодия 2020 года. Дальнейшая динамика учетной ставки выглядит куда менее определенной", - сказал Блинов.

По оценке Приходько, при условии, что инфляция будет оставаться в прогнозируемых НБУ пределах 5%±1%, можно ожидать дальнейшего снижения учетной ставки в 2020 году. "Если риск-аппетиты международных инвесторов будут оставаться на таком же уровне, как и сейчас, и, соответственно, инвестиции в ОВГЗ продолжат рост, тогда вполне возможно дальнейшее снижение учетной ставки в течение 2020 года в соответствии со среднесрочным прогнозом НБУ", - сказал он.

Пастернак полагает, что к концу 2020 года учетная ставка может быть ниже 10%.

"В 2020 году можно ожидать существенного понижения учетной ставки до уровня ниже 10%, но конечно это будет зависеть от инфляционных ожиданий на следующий год", - сказал он.