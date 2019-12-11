Минэкономики изучает ситуацию с ценами на нефтепродукты - Милованов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства изучает ситуацию с ценами на нефтепродукты, сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

"Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до 21%. По-моему, это много. Курс усиливается, инфляция сокращается, а цены на топливо не падают", – написал он в Facebook в среду.

Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия в соответствии с законодательством, добавил министр.