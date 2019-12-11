Кабмин предложит Раде отвязать прожиточный минимум от соцвыплат

Кабинет министров предложит Верховной Раде отвязать прожиточный минимум от соцвыплат, что позволит в дальнейшем повысить его с нынешних 1,853 тыс. грн до 4,2 тыс. грн, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Соответствующий законопроект правительство утвердило на заседании в среду.

"Это позволить повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок госпошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей", – написал Гончарук в своем Телеграмм-канале в среду.

Ранее министр социальной политики Юлия Соколовская отмечала необходимость такого шага, указывая на то, что прожиточный минимум "привязан" к более 150 видам выплат и финансовых показателей, в числе которых - туристический сбор, алименты, плата за выдачу лицензии, админуслуги, госпошлина, судебный сбор, штрафы, заработная плата, должностные оклады, стипендии, суточные в командировках.