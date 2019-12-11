Бизнесмен Фукс задекларировал за 2018г почти 200 млн грн доходов

Доход бизнесмена Павла Фукса в 2018 году составил почти 200 млн грн, с которого он уплатил 34,3 млн грн налогов и сборов, сообщил сам бизнесмен в своем Телеграм-канале.

"Пока Кабмин Алексея Гончарука делает все возможное, чтобы заполучить новый кредит от МВФ, я в ноябре, при доходе в 199 млн 759 тыс. грн, заплатил 31 млн 289 тыс. грн налогов за 2018 год. Военный сбор составил 2 млн 996 тыс. грн.", – написал Фукс.

По мнению бизнесмена, наличие большего числа таких налогоплательщиков, как он, могло бы позволить Украине отказаться от кредитов Международного валютного фонда.

"Вот о чем надо думать – как создать условия, чтобы люди зарабатывали и делились с казной. Украинцы не должны опасаться вкладывать деньги в свое же государство – в бизнес, в производство", – написал Фукс и призвал всех работать и платить налоги в Украине.

У Фукса, уроженца Харькова, основные деловые интересы которого сейчас находятся в Украине, был крупный бизнес в России, он входил в правление Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Кроме MosCityGroup, портфель проектов которой в 2008 году достигал 7 млн кв. м, ему принадлежало 10% акций в обанкротившемся банке "Пушкино", доли еще в нескольких бизнесах. Он входил в совет директоров Совкомбанка вместе со своим братом Романом, владевшим 25%-ной долей в сети ресторанов быстрого питания "Теремок".

В ноябре 2018 года Фукс вошел в список крупнейших украинских бизнесменов, в отношении которых Россия ввела специальные экономические меры.

Журнал "Фокус" в рейтинге 100 богатейших граждан Украины поставил Фукса на 27 место с состоянием $337 млн, в то же время в подобном рейтинге журнала "НВ" Фукс отсутствует.