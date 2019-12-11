Гончарук: Новая таможня должна быть современной, прозрачной и работающей в интересах украинцев

Новая таможня должна быть современной, прозрачной и работающей в интересах украинцев, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук

"Украине нужна современная, прозрачная, работающая в интересах граждан таможня. И задача Максима Нефедова (глава Государственной таможенной службы – ИФ), чтобы именно такой новая таможня была. Времени на раскачку нет. От результативности таможни во многом зависит наполнение бюджета. Надеюсь, что бизнесмены, граждане, государство - все мы быстро почувствуем результаты", - сказал Гончарук.

Он также напомнил об утверждении распоряжения о запуске новой таможни 8 декабря, которое правительство утвердило на прошедшей неделе. Прежде чем запустить новую структуру, старую ликвидировали.

По словам премьера, более 500 сомнительных старых руководителей различных уровней в новую структуру не пойдут. Руководящий состав центрального аппарата обновляется на 80%, почти на 40% обновленные начальники таможенных постов по всей стране.

Также товары, которые не прошли таможенный контроль, будут продаваться исключительно через открытые электронные аукционы ProZorro.Продажи. Вырученные средства пойдут в государственный бюджет.

Кроме того, до конца (текущей – ИФ) недели в пунктах пропуска осуществят запуск двух сканирующих систем по борьбе с контрабандой. За 15 дней будет осуществлен запуск еще 5-ти сканирующих систем.

"Я лично предупреждаю каждого взяточника или контрабандиста, время схем, на которых вы наживали состояние, прошло. Вы грабили НЕ таможню, вы воровали лекарства у пенсионеров, дороги у автомобилистов, медицинское оборудование в детских больницах. Мы это прекратим", - заявил Гончарук.