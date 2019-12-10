Экономика

20:06 10.12.2019

Кабмин согласовал кредит IFC Укргазбанку с возможной его конвертацией в капитал

2 мин читать
Кабмин согласовал кредит IFC Укргазбанку с возможной его конвертацией в капитал

Правительство Украины уполномочило министра финансов Оксану Маркарову подписать сделки, связанные с предоставлением Международной финансовой корпорацией (IFC) кредита государственному Укргазбанку с возможностью его последующей конвертации в уставный капитал банка.

"Утвердить основные условия предоставления кредита Международной финансовой корпорацией ПАО акционерный банк "Укргазбанк" с возможностью его конвертации в уставный капитал банка, которые прилагаются к оригиналу", - говорится в распоряжении Кабмина №1230 от 20 ноября, обнародованном во вторник на сайте правительства.

В то же время условия кредита и его возможной конвертации в распоряжении отсутствуют.

Среди договоров, которые подпишет Маркарова, перечислены также договор между акционерами, договор на опцион про продажу акций и договор про политику.

Минфинану также поручено после заключения договора об опционе ежегодно предусматривать в проекте закона о госбюджете на соответствующий год механизм финансирования расходов, необходимых в случае реализации такого договора.

Как сообщалось, совет директоров IFC из группы Всемирного банка 11 ноября одобрил выделение Укргазбанку 5-летнего займа на EUR30 млн с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

В информации IFC указывается, что заем погашается единовременно по истечении срока заимствования, а возможность конвертировать его в капитал будет полностью предоставлена на усмотрение IFC.

Укргазбанк 25 ноября 2019 года провел внеочередное собрание акционеров для утверждения кредитного договора с IFC, обязательства по которому могут быть конвертированы в акции.

В ноябре 2017 года Министерство финансов Украины договорилось о сотрудничестве с IFC в рамках приватизации Укргазбанка. Меморандум о сотрудничестве также предполагал возможность вхождения IFC в капитал банка для поддержки его продажи. Предполагалось, что такое вхождение будет осуществлено в 2018 году, однако затем эта дата была перенесена на более поздний срок.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2019 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4-е место (94,036 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков, а на начало года занимал по этому показателю около 5% рынка.

IFC указывает, что Укргазбанк имеет широкое присутствии в Украине с 23 региональными офисами, 248 отделениями и 4250 работниками, обслуживая 1,9 млн клиентов.

Теги: #ifc #укргазбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:28 05.12.2019
ЕБРР увеличил лимит торгового финансирования Укргазбанку до $80 млн в рамках программы содействия торговле

ЕБРР увеличил лимит торгового финансирования Укргазбанку до $80 млн в рамках программы содействия торговле

12:56 04.12.2019
Аэропорт "Запорожье" - приоритет Укргазбанка в финансировании корпоративного коммунала - Мецгер

Аэропорт "Запорожье" - приоритет Укргазбанка в финансировании корпоративного коммунала - Мецгер

18:18 26.11.2019
Укргазбанк: фермеры получат стандартизированные кредитные продукты после запуска рынка земли

Укргазбанк: фермеры получат стандартизированные кредитные продукты после запуска рынка земли

13:37 19.11.2019
В этом году ожидаем прибыль Укргазбанка более 1 млрд грн - Дубровин

В этом году ожидаем прибыль Укргазбанка более 1 млрд грн - Дубровин

14:58 15.11.2019
IFC утвердил EUR30 млн заем Укргазбанку с возможной конвертацией в капитал в размере до 20% акций

IFC утвердил EUR30 млн заем Укргазбанку с возможной конвертацией в капитал в размере до 20% акций

09:09 14.11.2019
Укргазбанк презентовал НАБУ свыше 62 тысяч своих клиентов из малого и среднего бизнеса

Укргазбанк презентовал НАБУ свыше 62 тысяч своих клиентов из малого и среднего бизнеса

16:52 29.10.2019
Правительство договорилось с IFC о реализации проектов по поддержке ГЧП

Правительство договорилось с IFC о реализации проектов по поддержке ГЧП

17:49 24.10.2019
Укргазбанк - первый украинский представитель глобальных принципов ООН по ответственному банкингу

Укргазбанк - первый украинский представитель глобальных принципов ООН по ответственному банкингу

12:27 05.09.2019
IFC рассматривает EUR30 млн заем Укргазбанку с возможной конвертацией в капитал в размере до 20% акций

IFC рассматривает EUR30 млн заем Укргазбанку с возможной конвертацией в капитал в размере до 20% акций

18:39 04.09.2019
В Укргазбанке стартовала программа "Энергодом" для ОСМД

В Укргазбанке стартовала программа "Энергодом" для ОСМД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин выделит 4 млрд грн на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже

"Укрэнерго" из-за сохранения низкого спроса максимально ограничивает импорт э/э

АМКУ оштрафовал на 278 млн грн облгазы РГК за неправомерные доначисления бытовым потребителям

"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13%

Гарантированная цена газа для населения на I кв. 2020г составит 5,5 тыс. грн без НДС и тарифов на транспортировку

ПОСЛЕДНЕЕ

РГК обжалует наложенный АМКУ штраф в суде – заявление группы

Кабмин выделит 4 млрд грн на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже

США пока не приняли решений об отказе от нового раунда пошлин для китайских товаров - Кадлоу

"Укрэнерго" из-за сохранения низкого спроса максимально ограничивает импорт э/э

АМКУ оштрафовал на 278 млн грн облгазы РГК за неправомерные доначисления бытовым потребителям

"Запорожсталь" реализовала проект современного уличного освещения, снижает потребление э/э

Авиакомпания SkyUp запускает с мая-2020 рейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку

Гостаможня планирует в мае-2020 запустить IT-систему посттаможенного аудита, а в октябре – приложение eBorder

ПХГ Украины имеют большой потенциал для коммерчески успешной работы – топ-менеджер "Нафтогаза"

"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА