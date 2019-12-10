Кабмин согласовал кредит IFC Укргазбанку с возможной его конвертацией в капитал

Правительство Украины уполномочило министра финансов Оксану Маркарову подписать сделки, связанные с предоставлением Международной финансовой корпорацией (IFC) кредита государственному Укргазбанку с возможностью его последующей конвертации в уставный капитал банка.

"Утвердить основные условия предоставления кредита Международной финансовой корпорацией ПАО акционерный банк "Укргазбанк" с возможностью его конвертации в уставный капитал банка, которые прилагаются к оригиналу", - говорится в распоряжении Кабмина №1230 от 20 ноября, обнародованном во вторник на сайте правительства.

В то же время условия кредита и его возможной конвертации в распоряжении отсутствуют.

Среди договоров, которые подпишет Маркарова, перечислены также договор между акционерами, договор на опцион про продажу акций и договор про политику.

Минфинану также поручено после заключения договора об опционе ежегодно предусматривать в проекте закона о госбюджете на соответствующий год механизм финансирования расходов, необходимых в случае реализации такого договора.

Как сообщалось, совет директоров IFC из группы Всемирного банка 11 ноября одобрил выделение Укргазбанку 5-летнего займа на EUR30 млн с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

В информации IFC указывается, что заем погашается единовременно по истечении срока заимствования, а возможность конвертировать его в капитал будет полностью предоставлена на усмотрение IFC.

Укргазбанк 25 ноября 2019 года провел внеочередное собрание акционеров для утверждения кредитного договора с IFC, обязательства по которому могут быть конвертированы в акции.

В ноябре 2017 года Министерство финансов Украины договорилось о сотрудничестве с IFC в рамках приватизации Укргазбанка. Меморандум о сотрудничестве также предполагал возможность вхождения IFC в капитал банка для поддержки его продажи. Предполагалось, что такое вхождение будет осуществлено в 2018 году, однако затем эта дата была перенесена на более поздний срок.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2019 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4-е место (94,036 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков, а на начало года занимал по этому показателю около 5% рынка.

IFC указывает, что Укргазбанк имеет широкое присутствии в Украине с 23 региональными офисами, 248 отделениями и 4250 работниками, обслуживая 1,9 млн клиентов.