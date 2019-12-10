РГК обжалует наложенный АМКУ штраф в суде – заявление группы

"Региональная газовая компания" (РГК) считает решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафа в 278 млн грн на облгазы, управляемые группой, необоснованным и намерена обжаловать его в суде.

В своем заявлении во вторник РГК указывает, что приведение объемов газа к стандартным условиям предусмотрено украинским законодательством, в частности, законом "О рынке природного газа", Кодексом газораспределительных систем, типовым договором распределения, а также правилами поставки.

"Согласно этому законодательству, с 2016 года разница в объемах, которая возникает от приведения газа к стандартным условиям, была исключена из расходов операторов ГРС и включена в состав расходов потребителей, что подтверждено соответствующими государственной и научной экспертизами", – отмечено в заявлении.

В группе также считают, что запрет на приведение газа к стандартным условиям нарушает принцип единства измерения.

"РГК расценивает такие действия АМКУ как вопиющее проявление давления чиновников на бизнес. Решение АМКУ наносит вред всей газовой отрасли и делает невозможным введение европейских правил функционирования газового рынка, следовательно будет обжаловано в законном порядке", – подытожено в заявлении.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов, входящих в "Региональную газовую компанию" (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, за неправомерные доначисления бытовым потребителям объемов использованного природного газа и обязал компании осуществить перерасчет за 2018 год.

"Региональная газовая компания", управляемая Group DF (бизнесмена Дмитрия Фирташа), оперирует 19 газораспределительными сетями по всей Украине.