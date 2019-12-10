Экономика

19:27 10.12.2019

РГК обжалует наложенный АМКУ штраф в суде – заявление группы

2 мин читать
РГК обжалует наложенный АМКУ штраф в суде – заявление группы

"Региональная газовая компания" (РГК) считает решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафа в 278 млн грн на облгазы, управляемые группой, необоснованным и намерена обжаловать его в суде.

В своем заявлении во вторник РГК указывает, что приведение объемов газа к стандартным условиям предусмотрено украинским законодательством, в частности, законом "О рынке природного газа", Кодексом газораспределительных систем, типовым договором распределения, а также правилами поставки.

"Согласно этому законодательству, с 2016 года разница в объемах, которая возникает от приведения газа к стандартным условиям, была исключена из расходов операторов ГРС и включена в состав расходов потребителей, что подтверждено соответствующими государственной и научной экспертизами", – отмечено в заявлении.

В группе также считают, что запрет на приведение газа к стандартным условиям нарушает принцип единства измерения.

"РГК расценивает такие действия АМКУ как вопиющее проявление давления чиновников на бизнес. Решение АМКУ наносит вред всей газовой отрасли и делает невозможным введение европейских правил функционирования газового рынка, следовательно будет обжаловано в законном порядке", – подытожено в заявлении.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов, входящих в "Региональную газовую компанию" (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, за неправомерные доначисления бытовым потребителям объемов использованного природного газа и обязал компании осуществить перерасчет за 2018 год.

"Региональная газовая компания", управляемая Group DF (бизнесмена Дмитрия Фирташа), оперирует 19 газораспределительными сетями по всей Украине.

Теги: #заявление #ргк #штраф #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:50 10.12.2019
АМКУ оштрафовал на 278 млн грн облгазы РГК за неправомерные доначисления бытовым потребителям

АМКУ оштрафовал на 278 млн грн облгазы РГК за неправомерные доначисления бытовым потребителям

18:03 05.12.2019
Суд отменил решение АМКУ о наложении 55 млн грн штрафа на группу "ТАС" за нарушения при покупке "Днепрометиза"

Суд отменил решение АМКУ о наложении 55 млн грн штрафа на группу "ТАС" за нарушения при покупке "Днепрометиза"

13:56 05.12.2019
Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отсрочке штрафов за нарушения ввоза "евроблях" до 2020г

Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отсрочке штрафов за нарушения ввоза "евроблях" до 2020г

11:10 05.12.2019
АМКУ разрешил Dragon Capital купить складской комплекс "Книжного клуба "КСД" под Харьковом

АМКУ разрешил Dragon Capital купить складской комплекс "Книжного клуба "КСД" под Харьковом

14:24 25.11.2019
АМКУ поручил устранить монополию Ощадбанка на обслуживание "Карточки киевлянина"

АМКУ поручил устранить монополию Ощадбанка на обслуживание "Карточки киевлянина"

23:30 17.11.2019
Менеджмент Укрэксимбанка заявляет о бесперебойной его работе, несмотря на задержания главы правления

Менеджмент Укрэксимбанка заявляет о бесперебойной его работе, несмотря на задержания главы правления

01:48 13.11.2019
Байден заявил о непоколебимом решении участвовать в президентских выборах 2020 года

Байден заявил о непоколебимом решении участвовать в президентских выборах 2020 года

19:07 12.11.2019
Бизнес-ассоциации обеспокоены происходящим вокруг главы правления Райффайзен Банка Аваль – совместное заявление

Бизнес-ассоциации обеспокоены происходящим вокруг главы правления Райффайзен Банка Аваль – совместное заявление

21:51 10.11.2019
ФК "Шахтер" осуждает и призывает остановить проявления расизма и нетерпимости на стадионах - заявление после матча с "Динамо"

ФК "Шахтер" осуждает и призывает остановить проявления расизма и нетерпимости на стадионах - заявление после матча с "Динамо"

21:06 09.11.2019
Польша не станет передавать Мазура РФ

Польша не станет передавать Мазура РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин выделит 4 млрд грн на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже

"Укрэнерго" из-за сохранения низкого спроса максимально ограничивает импорт э/э

АМКУ оштрафовал на 278 млн грн облгазы РГК за неправомерные доначисления бытовым потребителям

"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13%

Гарантированная цена газа для населения на I кв. 2020г составит 5,5 тыс. грн без НДС и тарифов на транспортировку

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин выделит 4 млрд грн на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже

США пока не приняли решений об отказе от нового раунда пошлин для китайских товаров - Кадлоу

"Укрэнерго" из-за сохранения низкого спроса максимально ограничивает импорт э/э

"Запорожсталь" реализовала проект современного уличного освещения, снижает потребление э/э

Авиакомпания SkyUp запускает с мая-2020 рейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку

Гостаможня планирует в мае-2020 запустить IT-систему посттаможенного аудита, а в октябре – приложение eBorder

ПХГ Украины имеют большой потенциал для коммерчески успешной работы – топ-менеджер "Нафтогаза"

"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13%

Гарантированная цена газа для населения на I кв. 2020г составит 5,5 тыс. грн без НДС и тарифов на транспортировку

Газпром продолжит переговоры по газу с Украиной в двустороннем формате в ближайшие дни - Миллер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА