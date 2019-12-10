Кабмин выделит 4 млрд грн на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже

Кабинет министров Украины планирует выделить около 4 млрд грн на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и компенсации семьям погибших.

Соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в среду, 11 декабря, сообщает "Урядовый портал".

После утверждения Кабмином средства будут переданы Госслужбе по ЧС и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Как сообщалось, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 чел. (12 чел. вывели по лестничным клеткам, 10 чел. были выведены звеньями Газодымозащитной службы, 18 чел. - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

Вследствие пожара погибли 12 человек, судьба шестерых остается неизвестной. В больницах остаются девять из 30 пострадавших.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе, 8 декабря – по всей Украине.