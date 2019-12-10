Экономика

17:50 10.12.2019

АМКУ оштрафовал на 278 млн грн облгазы РГК за неправомерные доначисления бытовым потребителям

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АМКУ оштрафовал на 278 млн грн облгазы РГК за неправомерные доначисления бытовым потребителям

 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов, входящих в "Региональную газовую компанию" (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, за неправомерные доначисления бытовым потребителям объемов использованного природного газа и обязал компании осуществить перерасчет за 2018 год, сообщил глава комитета Юрий Терентьев.

"АМКУ оштрафовал 16 облгазов группы РГК (которую связывают с Фирташем - ИФ) на 278 млн грн за неправомерные доначисления бытовым потребителям объемов использованного природного газа", – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Речь идет, в частности о: "Киевоблгаз" (штраф 49 млн грн), "Винницагаз" (21 млн грн), "Волыньгаз", "Львовгаз", "Черниговгаз" (все – по 13 млн грн), "Запорожьегаз" (14 млн грн), "Харьковгаз" (33 млн грн), "Хмельницкгаз" (12 млн грн), "Ривнегаз" (5 млн грн), "Сумыгаз" (10 млн грн), "Черновцыгаз" (7 млн грн), "Закарпатгаз" (18 млн грн), "Днепропетровскгаз" (34 млн грн), "Житомиргаз" (11 млн грн), "Николаевгаз" (14 млн грн) и "Ивано-Франковскгаз" (10 млн грн).

Комитет установил, что данные группы, состоящие из облгаза и газсбыта, в период с декабря 2015 до августа 2019 года в пределах своих территорий занимали монопольное (доминирующее) положение на рынках комплексной услуги по распределению и поставке природного газа. С октября 2018 по август 2019 года данные компании при осуществлении коммерческих расчетов доначисляли потребителями объемы газа сверх указанных на счетчиках показателей.

Таким образом, действия облгазов привели к ущемлению интересов потребителей, отметил Терентьев, добавив, что при условии существования значительной конкуренции на рынке подобные доначисления были бы невозможными.

Перерасчет по части определения фактического объема облгазы должны осуществить на основании данных счетчиков природного газа, начиная с октября 2018 года.

Теги: #облгазы #фирташ #ргк #штраф #амку
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