Экономика

17:07 10.12.2019

"Запорожсталь" реализовала проект современного уличного освещения, снижает потребление э/э

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"Запорожсталь" реализовала проект современного уличного освещения, снижает потребление э/э

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, реализовал проект современного уличного освещения по установке энергоэффективного LED-освещения на территории и в цехах предприятия.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, вместо светильников с натриевыми лампами комбинат переходит на современные энергоэффективные светодиодные светильники (срок эксплуатации LED-светильников - более 45 тыс. часов).

На реализацию проекта направлено около 4 млн грн.

На первом этапе старые осветительные приборы заменили на светодиоды в кислородно-компрессорном и доменном цехах. Годовое потребление электроэнергии снизилось на 730 тыс. кВт/ч. Экономия составила около 1,2 млн грн.

В 2019 году LED-светильники были установлены в сталеплавильном цехе и ЦГПТЛ.

Модернизация освещения вдоль главных автодорог комбината продолжается. Старые светильники мощностью 250 Вт заменили LED-лампами в 120 Вт, потребляющими минимальное количество электроэнергии и обеспечивающими хорошую видимость в темное время суток.

В рамках проекта смонтировано около 100 новых опор, установлено 170 LED-светильников. Дополнительные опоры и светильники установили в ранее мало освещенных местах. Ожидаемый экономический эффект составит более 450 тыс. грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

 

Теги: #запорожсталь #led #освещение
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