Экономика

16:10 10.12.2019

Авиакомпания SkyUp запускает с мая-2020 рейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку

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Авиакомпания SkyUp запускает с мая-2020 рейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку

 Авиакомпания SkyUp Airlines запускает с 29 мая 2020 года рейсы из Одессы в Батуми (Грузия) и Ларнаку (Кипр).

Как сообщила пресс-служба компании, рейс из Одессы в Батуми будет осуществляться по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону – от 1,6 тыс. грн.

Рейс из Одессы в Ларнаку – по вторникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону – от 1,8 тыс. грн

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018. В настоящее время ее флот насчитывает девять самолетов: шесть Boeing 737-800, два Boeing 737-700 и один Boeing 737-900 ER. К концу 2019 года SkyUp планирует получить еще один Boeing 737-900 ER. В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

По состоянию на 1 октября 2019 года компания перевезла 1,568 млн пассажиров с начала осуществления летной программы.

Теги: #skyup #авиарейсы #одесса
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