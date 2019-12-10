Экономика

14:33 10.12.2019

ПХГ Украины имеют большой потенциал для коммерчески успешной работы – топ-менеджер "Нафтогаза"

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ПХГ Украины имеют большой потенциал для коммерчески успешной работы – топ-менеджер "Нафтогаза"

Подземные хранилища газа (ПХГ) Украины имеют значительный потенциал для коммерчески успешной работы, убежден директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

"Однозначно, существуют все предпосылки сделать этот бизнес успешным", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, эта услуга востребована рынком, независимые европейские трейдеры уже хранят в ПХГ Украины достаточно большие объемы газа, которые они закачали летом этого года.

"У Украины самые большие мощности по хранению газа. Чем они важны? Производство газа в мире идет равномерно в течение года. Плюс-минус одни и те же объемы, включая США и страны Ближнего Востока. А потребление – является сезонным. То есть, в первом и четвертом кварталах пики потребления, а летом – просадка. Летнее мировое производство газа необходимо где-то хранить, и у Украины огромный потенциал для коммерциализации своих хранилищ", - пояснил Фаворов.

Топ-менеджер НАК добавил, что правление компании на ближайшем заседании наблюдательного совета представит стратегию развития этого бизнеса.

Как сообщалось, на конец сентября 2019 года 32 трейдера хранили в ПХГ Украины 6,7 млрд куб. м газа в режиме "таможенного склада", из них чуть более 2 млрд куб. м – европейские компании.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Теги: #нафтогаз #пхг #фаворов
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