Экономика

13:42 10.12.2019

"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13%

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"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13%

 НАК "Нафтогаз Украины" снизил на декабрь цену на газ для населения и теплокоммунэнерго на 13% по сравнению с ценой в ноябре – до 4,277 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов), сообщается в пресс-релизе компании

"Несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабре 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа", – отметили в НАК.

Там также напомнили, что данный уровень цен не является рыночным и определяется по формуле, установленной постановлением Кабинета министров №293. В частности, согласно документу, население и тепловики приобретают газ по минимальному из четырех сложившихся на рынке значению: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена "Нафтогаза Украины" для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867. Данный механизм формирования социальной цены действует до конца 2019 года. С 1 января 2020 года, в соответствии с договоренностями с Международным валютным фондом, Украина переходит на рыночное ценообразование для бытовых потребителей.

Как сообщил директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в интервью агентству "Интерфакс-Украина", гарантированная цена на природный газ для населения на первый квартал 2020 года составит 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

Теги: #нафтогаз #газ #население #цена
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