Экономика

12:27 10.12.2019

Гарантированная цена газа для населения на I кв. 2020г составит 5,5 тыс. грн без НДС и тарифов на транспортировку

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Гарантированная цена газа для населения на I кв. 2020г составит 5,5 тыс. грн без НДС и тарифов на транспортировку

 Гарантированная цена на природный газ для населения на первый квартал 2020 года составит 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов), сообщил директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, гарантированная цена определена исходя из цены законтрактованного НАК объема 1 млрд куб. м газа с поставкой с 1 января по 1 апреля 2020 года.

"Зафиксировав физические объемы и понимая, что необходимо предложить рыночный механизм для решения рыночной проблемы, мы зафиксировали цены по форвардным контрактам на весь первый квартал. Последние объемы по форвардам зафиксированы 6 декабря. Мы не хотели раньше объявлять эту тему публично, поскольку это достаточно серьезные объемы, и они могли двинуть цену против нас", - отметил он.

Как сообщалось, Министерство энергетики и защиты окружающей среды обнародовало проект внесения изменений в постановление о спецобязательствах (ПСО, №867 от 19 октября 2018 года), согласно которым НАК "Нафтогаз Украины" сможет продавать природный газ населению и тепловикам на протяжении января-апреля 2020 года по фиксированной цене.

Согласно документу, помимо одномесячного периода, когда цена продажи НАК газа населению и тепловикам не должна превышать среднюю цену для промышленности по предоплате, вводится период январь-апрель 2020 года с "гарантированной" ценой.

В случае несогласия бытовых потребителей, производителей тепловой энергии и религиозных организаций заключать договор с НАК на поставку газа по фиксированной цене на указанный период компания будет осуществлять его продажу по ежемесячным ценам, установленным в соответствии с рыночными условиями.

Теги: #нафтогаз #газ #население #цена
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