Экономика

12:11 10.12.2019

Премьер ожидает результата от запуска новой таможенной службы уже в 2019г

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Премьер ожидает результата от запуска новой таможенной службы уже в 2019г

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает результата от запуска новой таможенной службы уже в 2019 году, а также призвал главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова принимать жесткие кадровые решения.

"Нам очень важен результат. Сейчас критически не хватает стране ресурсов, а бизнесу - равных правил игры. Я обращаюсь к вам с просьбой, если хотите - с распоряжением, приказом: сделайте все возможное от вас, чтобы результат мы почувствовали уже в этом году", - сказал Гончарук на конференции в Киеве в честь запуска новой таможенной службы во вторник.

Премьер напомнил, что Нефьодов уже уволил более 500 прежних руководителей таможен.

"Я очень жестко просил бы Максима Евгеньевича, руководителя новой таможни, принимать жесткие кадровые решения. В новом органе коррупционеров, которые не толерируют реформы, не должно быть", - отметил Гончарук.

Теги: #таможня #бюджет #гончарук #кадры #нефьодов
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