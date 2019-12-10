Экономика

11:53 10.12.2019

Глава Госгеокадастра отстранил руководство главных управлений в областях и Киеве

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Глава Госгеокадастра отстранил руководство главных управлений в областях и Киеве

Глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлык во исполнение поручения Кабинета министров приказал отстранить заместителей и руководителей главных управлений ведомства в областях и Киеве с целью комплексной проверки работы органа.

Согласно сообщению на правительственном портале, проверка будет проводиться в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрения обращений о продлении (обновлении) договоров аренды земучастков сельхозназначения государственной формы собственности за период 2018-2019 гг.

Теги: #земля #кадры #госгеокадастр
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