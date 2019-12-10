Экономика

02:18 10.12.2019

Глава "Нафтогаза" считает нереальным транзит российского газа в отсутствие контракта

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Глава "Нафтогаза" считает нереальным транзит российского газа в отсутствие контракта

Транзит российского газа через Украину без нового контракта с "Газпромом" является нереальным, однако если газ продолжит поступать в украинскую газотранспортную систему (ГТС), то будет накапливаться в подземных хранилищах (ПХГ) как газ неопределенного собственника для дальнейших разбирательств, считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мне неизвестны юридические конструкции, которые позволяют, не имея контракта на транспортировку газа, особенно когда это транспортировка происходит в пределах разных границ, транспортировать газ и не иметь контракта", – сказал он в эфире "Свободы слова" на ICTV в ночь на вторник.

По словам главы НАК, в уголовном праве такие поставки будут трактоваться как контрабанда.

Коболев добавил, что их также трудно будет осуществить технически, так как в отсутствие шиппера или идентифицированного назначения будет непонятно, куда направить газ – в Румынию, Польшу, Словакию или Венгрию.

"Мне трудно представить, что "Газпром" пойдет на это", - сказал глава "Нафтогаза".

В то же время он отметил, что в случае, если российский газ продолжит поступать в украинскую ГТС, у нового независимого украинского оператора не останется другого выбора как закачивать его в ПХГ как газ неопределенного собственника, а потом разбираться.

"Он (этот газ – ИФ) не будет украден, отобран, а просто будет временно храниться на территории Украины, пока не будет определен его правовой режим. Поэтому я не верю в транспортировку газа без контракта", - сказал Коболев.

Комментируя газовые переговоры в рамках "Нормандской четверки" в понедельник в Париже, Коболев сообщил, что, по известной ему информации, пока никаких договоренностей достигнуто не было.

По словам главы НАК, украинская сторона и в этот раз занимала стандартную позицию, нацеленную на максимальное сохранение интересов Украины как транзитного государства и как владельца крупного актива – ГТС, а также уже выигранный "Нафтогазом" арбитраж в Стокгольме и требования по текущим арбитражам.

"Все эти позиции были учтены. И сегодня, точно так же, они в очередной раз были коммуницированы российской стороне как наше видение ситуации", – подчеркнул Коболев.

Он также уточнил, что входящий в украинскую делегацию в Париж исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получил четкие инструкции, которые были давно обсуждены и согласованы. В то ж время Коболев указал, что любые потенциальные документы и соглашения такого размера, согласно уставу "Нафтогаза", будут требовать, как минимум, согласования правления компании, а, как максимум, решения или наблюдательного совета или акционера.

"Поэтому я думаю, что ни одна из потенциальных конструкций, которая обсуждалась или может обсуждаться, не попадают в полномочия отдельного сотрудника "Нафтогаза", включая меня", – сказал глава правления НАК.

Он также напомнил, что новый транзитный контракт с "Газпромом", в случае достижения такой договоренности, будет подписывать директор независимого оператора украинской ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Теги: #коболев #газ
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