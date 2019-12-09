Экономика

23:10 09.12.2019

По газу в Париже договорились договариваться дальше - Витренко (расширенная)

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По газу в Париже договорились договариваться дальше - Витренко (расширенная)

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

"Мы договорились продолжать договариваться", - сказал он журналистам в кулуарах Елисейского дворца.

Витренко отметил, что будут продолжаться как двусторонние переговоры между Украиной и РФ, так и трехсторонние с участием Еврокомиссии.

Он также подчеркнул, что даже трехсторонней формат предполагает, что хозяйственные субъекты "Нафтогаз" и "Газпром" должны заключить определенные контракты, и должны быть контракты между "Газпромом" и оператором украинской ГТС.

Отвечая на вопрос о том, "обнуляются" ли взаимные претензии с Россией, Витренко указал: "Мы ничего не обнуляем. Мы наоборот аргументировано пояснили, почему наша позиция о необходимости выполнения (решений - ИФ) арбитражей является действительно законной и почему решения арбитражей являются окончательными и обязательными для исполнения".

Как сообщалось, газовая тема должна была обсуждаться в ходе встречи президентов Украины и России с участием представителей минэнерго двух стран, Газпрома и Нафтогаза.

Теги: #газ #париж #витренко
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