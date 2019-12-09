Экономика

17:56 09.12.2019

Сумма требований РФ к Украине в связи с долгом по евробондам составляет $4,5 млрд - Минфин РФ

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Сумма требований РФ к Украине в связи с долгом по евробондам составляет $4,5 млрд - Минфин РФ

Сумма требований России в связи с неисполнением Украиной обязательств по евробондам номинальной стоимостью $3 млрд, по расчетам российской стороны, с учетом начисленных процентов в настоящее время составляет порядка $4,5 млрд.

Такая оценка приведена в сообщении Минфина РФ о начале в Верховном суде Великобритании четырехдневных слушаний по апелляции, поданной доверительным управляющим еврооблигациями - компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени РФ, на решение Апелляционного суда Англии, который отклонил все, кроме одного, аргументы Украины по неисполнению ее обязательств по евробондам. Речь идет о доводе Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны. Одновременно с этим суд рассмотрит жалобу Украины в связи с отклонением остальных ее аргументов.

"Если Верховный суд вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу трасти (The Law Debenture - прим. ИФ) и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, РФ будет иметь право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям, а также на дополнительные проценты, и в дальнейшем обжаловать это решение уже будет невозможно. РФ сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу трасти", - отмечается в сообщении.

Теги: #еврооблигации #рф #украина #суд
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