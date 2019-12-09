Экономика

17:28 09.12.2019

Глава Совета НБУ просит Раду срочно вернуть под контроль правление регулятора

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Глава Совета НБУ просит Раду срочно вернуть под контроль правление регулятора

 Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин обратился к Верховной Раде с просьбой срочно внести изменения в закон о НБУ в части сокращения полномочий правления регулятора, усиления контроля над его деятельностью.

"Ситуация, сложившаяся после изменения закона "О НБУ" в 2015 году, показала: закон предоставил безграничные полномочия правлению НБУ и фактически вывел правление из под какого-либо действенного контроля… Обращаюсь к Верховной Раде срочно внести изменения в закон "О НБУ" и сделать его действительно независимым от любых действий по своему усмотрению нынешних или будущих членов правления", - заявил Данилишин в Facebook в понедельник.

Он отметил, что на сегодня механизм юстирования решений правления центробанка отсутствует, как и полный контроль над расходами и доходами НБУ со стороны Счетной палаты.

По мнению главы Совета, правление Нацбанка "прикрывается" независимостью регулятора и принимает "никем не контролируемые решения".

"Следствием этой бесконтрольности является так называемое "очищение банковской системы" 2015-2016 гг., причинившее ущерб почти 38% ВВП, резкое обесценивание, а затем укрепление гривни, которое прямо нарушает конституционную норму о стабильности национальной денежной единицы. А еще решения по монетарной политике и учетная ставка, базировавшаяся на личных предположениях членов монетарного комитета, "пирамида" ОВГЗ и др.", - заявил Данилишин.

В то же время он указал, что Совет НБУ в решении от 5 декабря о признании неэффективной деятельности правления в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году не ставил целью увольнение членов правления, смену монетарного режима или влияние на текущий курс гривни.

Данилишин подверг резкой критике заявление пресс-службы НБУ о превышении Советом Нацбанка своих полномочий при оценке деятельности правления в части формирования и реализации валютно-курсовой политики. По мнению главы Совета, пресс-служба регулятора, если это не пресс-служба правления, не может критиковать Совет.

Данилишин также подчеркнул, что закон о Нацбанке дает Совету полномочия по контролю над проведением денежно-кредитной политики и оценке деятельности правления регулятора в отношении выполнения Основных принципов денежно-кредитной политики Украины. Кроме того, Совет НБУ может предоставлять рекомендации правлению Нацбанка относительно методов ведения денежно-кредитной политики, отдельных мероприятий монетарного и регуляторного характера, а также политики курсообразования и валютного регулирования, считает глава Совета.

Теги: #данилишин #нбу #нацбанк
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