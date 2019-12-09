Экономика

17:13 09.12.2019

Обязанность иностранных инвесторов согласовывать инвестиции в стратегических сферах будет иметь положительный эффект для имиджа госпредпритятий – юрист

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 Инициатива Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обязать иностранных инвесторов согласовывать инвестиции в стратегических сферах будет иметь положительный эффект в долгосрочной перспективе, в то время как в краткосрочной перспективе будет иметь негативное влияние на объем иностранных инвестиций.

Такое мнение агентству "Интерфакс-Украина" высказала адвокат адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Ирина Смитюх, комментируя законопроект "Об оценке влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность Украины", текст которого обнародован на сайте Миниэкономики.

"В краткосрочной перспективе законопроект, возможно, будет иметь негативное влияние, ведь он предполагает определенный механизм регулирования отношений, связанных с осуществлением иностранных инвестиций в стратегических сферах, и оценку влияния таких инвестиций на национальную безопасность Украины. Однако, в долгосрочной перспективе он будет иметь положительное влияние, так как имеет целью создание прозрачного и эффективного механизма оценки влияния иностранных инвестиций на национальные интересы и безопасность", - сказал она агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Смитюх, предложенный законопроектом механизм "позволит привлечь иностранных инвесторов в стратегические отрасли и избежать установления контроля иностранными инвесторами над предприятиями в стратегических отраслях".

По мнению юриста, это должно привести к качественным изменениям, как для инвесторов, которые могут быть признаны добропорядочными, так и для госпредприятий, которые смогут привлекать инвесторов с безупречной репутацией, что, в свою очередь, будет влиять на имидж самого предприятия.

Юрист обратила внимание, что законопроект предусматривает два этапа проверки инвестиций. На первом этапе Минэкономики проверяет предоставленные потенциальным инвестором проект сделки, его уставные и другие запрашиваемые документы.

"Именно на этом этапе проверки Минэкономики имеет возможность отследить конечных бенефициарных собственников и определить факт того, подлежат ли иностранные инвестиции оценке их влияния", - сказа она, отметив, что в случае подтверждения факта, что иностранные инвестиции подлежат оценке их влияния, Минэкономики передает документы, предоставленные инвестором в Межведомственную комиссию для дальнейшей оценки их влияния на национальную безопасность Украины.

При этом Смитюх отметила, что критерии оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность Украины в данном законопроекте не прописаны, они должны быть определены Кабмином.

"В Украине пока отсутствует система проверки и оценки иностранных инвестиций, поэтому законодательное урегулирование этого вопроса, с учетом лучших международных практик и стандартов, приблизит украинское законодательство к праву ЕС", - считает юрист.

Как сообщалось, Минэкономики предлагает обязать иностранных инвесторов согласовывать потенциальные инвестиции в стратегических сферах: оборонно-промышленной, телекоммуникациях и в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Министерство, в частности, предлагает обязать иностранных инвесторов, которые будут намереваться инвестировать в указанные сферы в Украине, посылать почтовым отправлением ряд документов, в том числе копию аудиторского отчета о финансовом состоянии иностранного инвестора и информацию о структуре собственности иностранного инвестора, его аффилированных лиц.

Проверка и мониторинг ПИИ позволят избежать концентрации иностранного капитала в определенных секторах экономики в виду национальных интересов и безопасности, указывается в документе.

Теги: #инвестиции #юрист #минэкономики
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